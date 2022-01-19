Yapımı çok kolay: Limonlu tartolet tarifi

Mini mini görüntüsü ile her daim iştah kabartan çaya, kahveye daima eşlik eden tek lokmalık lezzetli tartoletleri evimizde de yapabilir, tüm ailenizin gözlerinden kalpler çıkarabilirsiniz. Enfes kreması ve çok lezzetli bol tereyağlı tart hamuruyla limonlu tartolet tarifi paylaşıyoruz. Yazın ferahlatıcı bir tatlı arayanların vazgeçilmezi olacak bu tatlı için malzeme listesi tamamlansın!
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
2 su bardağı un
2 çorba kaşığı pudra şekeri
200 gram tereyağı
3 çorba kaşığı soğuk su
1 paket vanilya
KREMASI İÇİN
200 ml süt
400 ml su
3 adet yumurta sarısı
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı buğday ya da mısır nişastası
2 adet sıkılmış limon
HAZIRLANIŞI
Kremanın daha soğuk ve dinlenmiş olması için ilk olarak krema yapımı ile başlayın.
200 ml süt ve 400 ml soğuk suyu bir tencerenin içerisine aktarın. Tencereyi orta ateşte ısıtmaya başlayın.
Su ve süt karışımının içine toz şekeri alın ve eriyene dek karıştırın.
Ardından 3 adet yumurta sarısı 2 çorba kaşığı unu ekleyin.
Un ve yumurtaların topaklanmaması için çırpma teli ile sürekli karıştırın.
Vanilya ve nişastayı da ilave edin.
En son 2 adet limonun suyu ve rendelenmiş 2 limon kabuğunu da ekledikten sonra kaynamaya bırakın.
Dibinin tutmaması için ocağı en kısık seviyeye getirin ve arada karıştırın.
Kremanız iyice kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içine 1 çorba kaşığı tereyağı ilave edin.
Oda sıcaklığın gelen kremayı buzdolabında dinlendirin.
Tartolet hamurunu hazırlamaya geçin.
Mutfak robotuna 200 gram tereyağı ve 2 su bardağı unu alın.
Karışımı başka bir kaseye aktarın ve üzerine 2 çorba kaşığı pudra şekeri ile 3 çorba kaşığı soğuk suyu ekleyin.
Son olarak 1 paket vanilya ve 1 adet yumurtayı da ilave edin. Sert kıvamlı bir hamur elde edin.
Hamurunuzu geniş bir şekilde açın ve yuvarlak kalıplarla kesin.
Hamurlarınızı yanmaz kalıplara bastırarak koyun ve fırın tepsisine dizin.
Hamurları çatalla delin ve 200 derecede pişirin.
Soğuyan tartoletlerin ortasına dinlenmiş kremaları da ekleyin.
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