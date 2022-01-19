Yapımı çok kolay: Limonlu tartolet tarifi

Mini mini görüntüsü ile her daim iştah kabartan çaya, kahveye daima eşlik eden tek lokmalık lezzetli tartoletleri evimizde de yapabilir, tüm ailenizin gözlerinden kalpler çıkarabilirsiniz. Enfes kreması ve çok lezzetli bol tereyağlı tart hamuruyla limonlu tartolet tarifi paylaşıyoruz. Yazın ferahlatıcı bir tatlı arayanların vazgeçilmezi olacak bu tatlı için malzeme listesi tamamlansın!

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

KREMASI İÇİN

3 çorba kaşığı buğday ya da mısır nişastası

HAZIRLANIŞI

Kremanın daha soğuk ve dinlenmiş olması için ilk olarak krema yapımı ile başlayın.

200 ml süt ve 400 ml soğuk suyu bir tencerenin içerisine aktarın. Tencereyi orta ateşte ısıtmaya başlayın.

Su ve süt karışımının içine toz şekeri alın ve eriyene dek karıştırın.

Ardından 3 adet yumurta sarısı 2 çorba kaşığı unu ekleyin.

Un ve yumurtaların topaklanmaması için çırpma teli ile sürekli karıştırın.

Vanilya ve nişastayı da ilave edin.

En son 2 adet limonun suyu ve rendelenmiş 2 limon kabuğunu da ekledikten sonra kaynamaya bırakın.

Dibinin tutmaması için ocağı en kısık seviyeye getirin ve arada karıştırın.

Kremanız iyice kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içine 1 çorba kaşığı tereyağı ilave edin.

Oda sıcaklığın gelen kremayı buzdolabında dinlendirin.

Tartolet hamurunu hazırlamaya geçin.

Mutfak robotuna 200 gram tereyağı ve 2 su bardağı unu alın.

Karışımı başka bir kaseye aktarın ve üzerine 2 çorba kaşığı pudra şekeri ile 3 çorba kaşığı soğuk suyu ekleyin.

Son olarak 1 paket vanilya ve 1 adet yumurtayı da ilave edin. Sert kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurunuzu geniş bir şekilde açın ve yuvarlak kalıplarla kesin.

Hamurlarınızı yanmaz kalıplara bastırarak koyun ve fırın tepsisine dizin.

Hamurları çatalla delin ve 200 derecede pişirin.

Soğuyan tartoletlerin ortasına dinlenmiş kremaları da ekleyin.

Üzerlerini çilek, muz, kivi, ananas parçalarıyla süsleyin.



