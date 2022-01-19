YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yapımı çok kolay: Limonlu tartolet tarifi

Yapımı çok kolay: Limonlu tartolet tarifi

19.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastane vitrinlerinde rengarenk sergilenen tartoletlerden evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında oldukça ferahlatıcı bir tatlı olarak deneyebileceğiniz limonlu tartolet hazır olanları aratmayacak. Hamurundan kremasına kadar her şeye el lezzetinizin geçeceği, bereketli ve çok lezzetli limonlu tartoletler için mutfağa geçelim...

Yapımı çok kolay: Limonlu tartolet tarifi

Mini mini görüntüsü ile her daim iştah kabartan çaya, kahveye daima eşlik eden tek lokmalık lezzetli tartoletleri evimizde de yapabilir, tüm ailenizin gözlerinden kalpler çıkarabilirsiniz. Enfes kreması ve çok lezzetli bol tereyağlı tart hamuruyla limonlu tartolet tarifi paylaşıyoruz. Yazın ferahlatıcı bir tatlı arayanların vazgeçilmezi olacak bu tatlı için malzeme listesi tamamlansın!

LİMONLU TARTOLET TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 2 su bardağı un

  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri

  • 200 gram tereyağı

  • 3 çorba kaşığı soğuk su

  • 1 paket vanilya

  • 1 adet yumurta sarısı

KREMASI İÇİN

  • 200 ml süt

  • 400 ml su

  • 3 adet yumurta sarısı

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 2 çorba kaşığı un

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 3 çorba kaşığı buğday ya da mısır nişastası

  • 2 adet sıkılmış limon

  • 2 limon kabuğu rendesi

HAZIRLANIŞI

  • Kremanın daha soğuk ve dinlenmiş olması için ilk olarak krema yapımı ile başlayın.

  • 200 ml süt ve 400 ml soğuk suyu bir tencerenin içerisine aktarın. Tencereyi orta ateşte ısıtmaya başlayın.

  • Su ve süt karışımının içine toz şekeri alın ve eriyene dek karıştırın.

  • Ardından 3 adet yumurta sarısı 2 çorba kaşığı unu ekleyin.

  • Un ve yumurtaların topaklanmaması için çırpma teli ile sürekli karıştırın.

  • Vanilya ve nişastayı da ilave edin.

  • En son 2 adet limonun suyu ve rendelenmiş 2 limon kabuğunu da ekledikten sonra kaynamaya bırakın.

  • Dibinin tutmaması için ocağı en kısık seviyeye getirin ve arada karıştırın.

  • Kremanız iyice kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içine 1 çorba kaşığı tereyağı ilave edin.

  • Oda sıcaklığın gelen kremayı buzdolabında dinlendirin.

  • Tartolet hamurunu hazırlamaya geçin.

  • Mutfak robotuna 200 gram tereyağı ve 2 su bardağı unu alın.

  • Karışımı başka bir kaseye aktarın ve üzerine 2 çorba kaşığı pudra şekeri ile 3 çorba kaşığı soğuk suyu ekleyin.

  • Son olarak 1 paket vanilya ve 1 adet yumurtayı da ilave edin. Sert kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Hamurunuzu geniş bir şekilde açın ve yuvarlak kalıplarla kesin.

  • Hamurlarınızı yanmaz kalıplara bastırarak koyun ve fırın tepsisine dizin.

  • Hamurları çatalla delin ve 200 derecede pişirin.

  • Soğuyan tartoletlerin ortasına dinlenmiş kremaları da ekleyin.

  • Üzerlerini çilek, muz, kivi, ananas parçalarıyla süsleyin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kat kat krem şantili ve fıstıklı: Snickers pasta tarifiKat kat krem şantili ve fıstıklı: Snickers pasta tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Elazığ'da 340 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 340 deprem konutu için kura çekildi

Antalya Hipodromu açıldı

Antalya Hipodromu açıldı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

İlginizi Çekebilir

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.