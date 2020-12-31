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Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 15:03 | Son Güncelleme:
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Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Damak zevkinize en uygun soya soslu tavuk tarifi misafirleriniz geldiğinde hızlıca yapacağınız tadıma doyum olmayan lezzetlerden biri. Malzemeleri hazırlayın! Gelsin soya soslu tavuk tarifi!

Soya soslu tavuk tarifi herkesin yapabileceği kolaylıkta bir ana yemek türüdür. Hem sosuyla hem de yumuşacık tavuk parçalarıyla yanına ister salata, isterseniz pilav yapın. İşte tarif hakkında tüm detaylar!

Soya Soslu Tavuk Tarifi

Bilindik tavuk tariflerinden sıkıldıysanız soya soslu tavuk sote tarifi tam da size göre olabilir.

Tarif için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 4 tavuk göğsü parçası
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet sarı dolmalık biber (renk katması için)
  • 2 adet orta boy kabak
  • 4 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 bardak (200 ml) sıcak su
  • Karabiber, tuz
  • Üzeri için tercihe göre susam

Malzemeleri sıraladıktan sonra herkesin merak ettiği soya soslu tavuk nasıl yapılır?

  • Biberler iyice yıkandıktan sonra jülyen yani şerit şeklinde doğranır
  • Kabaklarda aynı şekilde jülyen doğranır fakat kabakların iç çekirdekli bölümü temizlenir kabuklarını soymak zorunda değilsiniz,
  • Tavuk göğüsleri yine orta kalınlıkta uzun şeritler halinde doğranır,
  • Geniş bir tavaya önce tereyağ eklenir ve tereyağın yanmamasına özen gösterilir. Aksi takdirde yemekte hoş olmayan bir koku yaratabilir.
  • Daha sonra tavaya doğranmış tavuklar alınır ve sote edilir.
  • Ardından kabak eklenir ve sote işlemine devam edilir.
  • Tavukların rengi değişip kabaklar pişinceye kadar karışım orta göz ocakta kontrollü bir şekilde kızartılır,
  • Biberber en son eklenir ve yumuşayana kadar birkaç dakika sote işlemine devam edilir.
  • En son soya sosu ve baharatlar ilave edilerek mısır unu eklenir.
  • Kıvam vermek için eklenen mısır unu ve diğer tüm malzemeler homojen olana kadar sote işlemine devam edilir.
  • Tavuklar soya sosunu çekene kadar pişirilir. Daha sonra isteğe göre üzerine susam eklenerek sıcak bir şekilde servis yapılır.
  • Afiyet olsun.

    Soya Soslu Tavuk Tarifi Ek Bilgi

    Dilerseniz tarifi soya soslu tavuk makarna şeklinde hazırlayarak hemen her restoranda bulabileceğiniz lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz. Soya soslu tavuk için kullanacağınız makarna tipi spagetti olmalıdır. Aslında bunun sebebi tüm malzemelerin jülyen şekilde doğranması ve görsel anlamda makarna çeşitlerinden en çok yakışacak olanın spagetti olmasıdır. Soya soslu tavuk yapımına başlamadan önce size verilen malzemelere ek olarak yarım paket spagetti kullanabilirsiniz. Daha sonra spagettiyi suda haşlayarak soya soslu tavuk tarifinin en sonunda ekleyebilirsiniz. Soya soslu tavuk ve spagetti ayrı iki yemek olarak düşünülebilir. Soya soslu tavuk makarna tarifi ise bu iki yemeğin birleşiminden oluşur.

Soya Soslu Tavuk Tarifi İçin İpuçları

Her yemekte en lezzetli sonuçlara ulaşmak ve sevdiklerinizi şaşırtmak isteyebilirsiniz. Soya soslu tavuk tarifini seçtiyseniz bu istediğiniz için birkaç püf noktasına ihtiyacınız var. Soya soslu tavuğun en can alıcı noktası yumuşacık tavuk parçalarıdır. Derin bir tavada tereyağını kızdırdıktan sonra tavukları atarsanız tavuklar suyunu salmadan yumuşacık bir şekilde pişirilir.

Bir başka bilmeniz gereken detay ise mutlaka sebzeleri sırasıyla pişirmektedir. Tabakta tüm sebzeler canlılığını yitirmeden durmalı. Hem göze hitap eden hem de damak zevklerine en uygun soya soslu tavuğu ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer malzemelerin tümünü eşit doğramaya özen gösterirseniz daha mükemmel bir tabak oluşturabilirsiniz.

Soya sosu tüm malzemeler piştikten sonra eklenmelidir. Tavuk parçaların soya sosunu iyice çekmesi beklenmelidir. Aksi takdirde servis yaparken soya sosun akışkan sıvı yapısı tabakta hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir.

Tüm soya soslu tariflerde dikkat etmeniz gereken en büyük detay soya sosunun oldukça tuzlu bir sos oluşudur. Buna göre soya sosunu ekledikten sonra yemeğinizin tadına bakabilir, eksik gelmesi durumunda en son tuzu ekleyebilirsiniz.

Soya Soslu Tavuk Nasıl Servis Edilir?

Yapımı aslında bir o kadar kolay olan soya soslu tavuk tarifinin asıl büyüsü doğru servis önerilerini uygularsanız ortaya çıkar. Malzemelerin tümünü özenle keserek her bir ayrı malzemenin dokusunu ve rengini kusursuz bir şekilde göstermeniz gerekir. Öncelikle servis tabağını seçmekle başlamalısınız. Servis tabağı seçimlerinde derin makarna tabaklarını kullanabilirsin.

Tabaklama işleminden sonra kavrulmuş susam bu tarife çok yakışacak. Yine dilersen yanında taco servis edebilirsiniz. Hatta kibrit patates yaparak tabağın yanına şık bir görünüm katabilirsiniz.

Soya Soslu Tavuğun Yanında Ne Gider?

Bu tarifin yanında asitli içecekler sıklıkla tercih edilir. Fakat tercihinizi ayran veya limonatadan yana kullanabilirsiniz. Tarifin yanına ek başka ürünler yapmak isterseniz patates püresi veya pirinç pilavını düşünebilirsiniz. Pirinç pilavını arpa şehriyeli veya arpa şehriyesiz yapmak tamamen size kalmış. Fakat papates püresinde süt kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Pürenin kıvamı kumpirdeki kadar yoğun kaşarlı ve süt ilaveli olmayabilir. Bu soya soslu tavuğun tadını bozacağından pek fazla önerilmez. Tarife ek olarak bir menü şeklinde oluşturmak isterseniz öncesinde lezzetli ve mis gibi kekik kokan bir domates çorbası yapabilirsiniz. Tatlı olarakta ağır ve şerbetli tatlılardan biraz kaçınarak daha hafif ve basit tatlıları düşünebilirsiniz. Soya soslu tavuk tarifi yeterince baskın bir ana yemek olacağı için diğer kalan ürünleri hafif seçmenizde fayda var. Son olarak soya soslu tavuğun yanında dilediğiniz salata türünü yaparak sofrayı renk cümbüşüne çevirebilirsiniz.

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