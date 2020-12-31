Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Soya soslu tavuk tarifi herkesin yapabileceği kolaylıkta bir ana yemek türüdür. Hem sosuyla hem de yumuşacık tavuk parçalarıyla yanına ister salata, isterseniz pilav yapın. İşte tarif hakkında tüm detaylar!
Bilindik tavuk tariflerinden sıkıldıysanız soya soslu tavuk sote tarifi tam da size göre olabilir.
Tarif için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
Malzemeleri sıraladıktan sonra herkesin merak ettiği soya soslu tavuk nasıl yapılır?
Dilerseniz tarifi soya soslu tavuk makarna şeklinde hazırlayarak hemen her restoranda bulabileceğiniz lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz. Soya soslu tavuk için kullanacağınız makarna tipi spagetti olmalıdır. Aslında bunun sebebi tüm malzemelerin jülyen şekilde doğranması ve görsel anlamda makarna çeşitlerinden en çok yakışacak olanın spagetti olmasıdır. Soya soslu tavuk yapımına başlamadan önce size verilen malzemelere ek olarak yarım paket spagetti kullanabilirsiniz. Daha sonra spagettiyi suda haşlayarak soya soslu tavuk tarifinin en sonunda ekleyebilirsiniz. Soya soslu tavuk ve spagetti ayrı iki yemek olarak düşünülebilir. Soya soslu tavuk makarna tarifi ise bu iki yemeğin birleşiminden oluşur.
Her yemekte en lezzetli sonuçlara ulaşmak ve sevdiklerinizi şaşırtmak isteyebilirsiniz. Soya soslu tavuk tarifini seçtiyseniz bu istediğiniz için birkaç püf noktasına ihtiyacınız var. Soya soslu tavuğun en can alıcı noktası yumuşacık tavuk parçalarıdır. Derin bir tavada tereyağını kızdırdıktan sonra tavukları atarsanız tavuklar suyunu salmadan yumuşacık bir şekilde pişirilir.
Bir başka bilmeniz gereken detay ise mutlaka sebzeleri sırasıyla pişirmektedir. Tabakta tüm sebzeler canlılığını yitirmeden durmalı. Hem göze hitap eden hem de damak zevklerine en uygun soya soslu tavuğu ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer malzemelerin tümünü eşit doğramaya özen gösterirseniz daha mükemmel bir tabak oluşturabilirsiniz.
Soya sosu tüm malzemeler piştikten sonra eklenmelidir. Tavuk parçaların soya sosunu iyice çekmesi beklenmelidir. Aksi takdirde servis yaparken soya sosun akışkan sıvı yapısı tabakta hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir.
Tüm soya soslu tariflerde dikkat etmeniz gereken en büyük detay soya sosunun oldukça tuzlu bir sos oluşudur. Buna göre soya sosunu ekledikten sonra yemeğinizin tadına bakabilir, eksik gelmesi durumunda en son tuzu ekleyebilirsiniz.
Yapımı aslında bir o kadar kolay olan soya soslu tavuk tarifinin asıl büyüsü doğru servis önerilerini uygularsanız ortaya çıkar. Malzemelerin tümünü özenle keserek her bir ayrı malzemenin dokusunu ve rengini kusursuz bir şekilde göstermeniz gerekir. Öncelikle servis tabağını seçmekle başlamalısınız. Servis tabağı seçimlerinde derin makarna tabaklarını kullanabilirsin.
Tabaklama işleminden sonra kavrulmuş susam bu tarife çok yakışacak. Yine dilersen yanında taco servis edebilirsiniz. Hatta kibrit patates yaparak tabağın yanına şık bir görünüm katabilirsiniz.
Bu tarifin yanında asitli içecekler sıklıkla tercih edilir. Fakat tercihinizi ayran veya limonatadan yana kullanabilirsiniz. Tarifin yanına ek başka ürünler yapmak isterseniz patates püresi veya pirinç pilavını düşünebilirsiniz. Pirinç pilavını arpa şehriyeli veya arpa şehriyesiz yapmak tamamen size kalmış. Fakat papates püresinde süt kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Pürenin kıvamı kumpirdeki kadar yoğun kaşarlı ve süt ilaveli olmayabilir. Bu soya soslu tavuğun tadını bozacağından pek fazla önerilmez. Tarife ek olarak bir menü şeklinde oluşturmak isterseniz öncesinde lezzetli ve mis gibi kekik kokan bir domates çorbası yapabilirsiniz. Tatlı olarakta ağır ve şerbetli tatlılardan biraz kaçınarak daha hafif ve basit tatlıları düşünebilirsiniz. Soya soslu tavuk tarifi yeterince baskın bir ana yemek olacağı için diğer kalan ürünleri hafif seçmenizde fayda var. Son olarak soya soslu tavuğun yanında dilediğiniz salata türünü yaparak sofrayı renk cümbüşüne çevirebilirsiniz.
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