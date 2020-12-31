Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Soya soslu tavuk tarifi herkesin yapabileceği kolaylıkta bir ana yemek türüdür. Hem sosuyla hem de yumuşacık tavuk parçalarıyla yanına ister salata, isterseniz pilav yapın. İşte tarif hakkında tüm detaylar! Soya Soslu Tavuk Tarifi Bilindik tavuk tariflerinden sıkıldıysanız soya soslu tavuk sote tarifi tam da size göre olabilir. Tarif için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir; 1 yemek kaşığı tereyağ

4 tavuk göğsü parçası

1 adet kapya biber

1 adet sarı dolmalık biber (renk katması için)

2 adet orta boy kabak

4 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 bardak (200 ml) sıcak su

Karabiber, tuz

Üzeri için tercihe göre susam Malzemeleri sıraladıktan sonra herkesin merak ettiği soya soslu tavuk nasıl yapılır? Biberler iyice yıkandıktan sonra jülyen yani şerit şeklinde doğranır

Kabaklarda aynı şekilde jülyen doğranır fakat kabakların iç çekirdekli bölümü temizlenir kabuklarını soymak zorunda değilsiniz,

Tavuk göğüsleri yine orta kalınlıkta uzun şeritler halinde doğranır,

Geniş bir tavaya önce tereyağ eklenir ve tereyağın yanmamasına özen gösterilir. Aksi takdirde yemekte hoş olmayan bir koku yaratabilir.

Daha sonra tavaya doğranmış tavuklar alınır ve sote edilir.

Ardından kabak eklenir ve sote işlemine devam edilir.

Tavukların rengi değişip kabaklar pişinceye kadar karışım orta göz ocakta kontrollü bir şekilde kızartılır,

Biberber en son eklenir ve yumuşayana kadar birkaç dakika sote işlemine devam edilir.

En son soya sosu ve baharatlar ilave edilerek mısır unu eklenir.

Kıvam vermek için eklenen mısır unu ve diğer tüm malzemeler homojen olana kadar sote işlemine devam edilir.

Tavuklar soya sosunu çekene kadar pişirilir. Daha sonra isteğe göre üzerine susam eklenerek sıcak bir şekilde servis yapılır.

Afiyet olsun. Soya Soslu Tavuk Tarifi Ek Bilgi Dilerseniz tarifi soya soslu tavuk makarna şeklinde hazırlayarak hemen her restoranda bulabileceğiniz lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz. Soya soslu tavuk için kullanacağınız makarna tipi spagetti olmalıdır. Aslında bunun sebebi tüm malzemelerin jülyen şekilde doğranması ve görsel anlamda makarna çeşitlerinden en çok yakışacak olanın spagetti olmasıdır. Soya soslu tavuk yapımına başlamadan önce size verilen malzemelere ek olarak yarım paket spagetti kullanabilirsiniz. Daha sonra spagettiyi suda haşlayarak soya soslu tavuk tarifinin en sonunda ekleyebilirsiniz. Soya soslu tavuk ve spagetti ayrı iki yemek olarak düşünülebilir. Soya soslu tavuk makarna tarifi ise bu iki yemeğin birleşiminden oluşur.

Soya Soslu Tavuk Tarifi İçin İpuçları Her yemekte en lezzetli sonuçlara ulaşmak ve sevdiklerinizi şaşırtmak isteyebilirsiniz. Soya soslu tavuk tarifini seçtiyseniz bu istediğiniz için birkaç püf noktasına ihtiyacınız var. Soya soslu tavuğun en can alıcı noktası yumuşacık tavuk parçalarıdır. Derin bir tavada tereyağını kızdırdıktan sonra tavukları atarsanız tavuklar suyunu salmadan yumuşacık bir şekilde pişirilir. Bir başka bilmeniz gereken detay ise mutlaka sebzeleri sırasıyla pişirmektedir. Tabakta tüm sebzeler canlılığını yitirmeden durmalı. Hem göze hitap eden hem de damak zevklerine en uygun soya soslu tavuğu ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer malzemelerin tümünü eşit doğramaya özen gösterirseniz daha mükemmel bir tabak oluşturabilirsiniz. Soya sosu tüm malzemeler piştikten sonra eklenmelidir. Tavuk parçaların soya sosunu iyice çekmesi beklenmelidir. Aksi takdirde servis yaparken soya sosun akışkan sıvı yapısı tabakta hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir. Tüm soya soslu tariflerde dikkat etmeniz gereken en büyük detay soya sosunun oldukça tuzlu bir sos oluşudur. Buna göre soya sosunu ekledikten sonra yemeğinizin tadına bakabilir, eksik gelmesi durumunda en son tuzu ekleyebilirsiniz.