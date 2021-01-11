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Yapımı kolay lezzeti olay: Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Gerek rengiyle bizi kendine çeken, gerekse sağladığı faydalarla yüzümüzü güldüren balkabağının tatlısı da damakları şenlendiriyor. İşte videolu anlatımla adım adım yapabileceğiniz bisküvili balkabağı tatlısı tarifi.

Harika bir beta-karoten kaynağı olan balkabağı zararlı bakterileri yok etmek gibi yararlı roller üstleniyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek besinler ile dolu olan balkabağını tatlıyla taçlandırmak ister misiniz? İşte yapımı kolay lezzeti ise olay olan balkabağı tatlıısı tarifi.

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI MALZEMELERİ

  • 1 litre süt
  • 1 bardak toz şeker
  • 2 çorba kaşığı nişasta
  • 6 çorba kaşığı un
  • 1 paket krem şanti
  • 2 dilim balkabağı
  • 2 paket bisküvi
  • 100 gram fındık

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI YAPILIŞI

Bisküvili balkabağı tatlısı için, hazırlanan bisküviler borcama dizilir. Üzerine krem şantiyle hazırlanan sos dökülür. Ardından püre haline getirilmiş balkabağı tepsiye dizilir. Bu şekilde iki kat atılır. Son katı dizdikten sonra en son sos ilave edilir ve süsleme işlemine geçilebilir.

Sosu için: Kremanın yapımı için süt tencereye boşaltılır. Şeker, nişasta ve un ilave edilir. Biraz çırptıktan sonra tencere ocağa alınır. 5 dakika kadar pişirmek gerekir. Pişirdikten sonra krem şanti ilave edilir, karıştırılarak pişirilmeye devam edilir. Ortalama 4 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan indirilip pasta yapımına geçilebilir.

Süslemek için: Bisküvili balkabağı tatlısını süslemek için meyve kuruları serpiştirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz, bu tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Kalp çikolatalar ya da fındık ilave ederek pastanıza güzel bir görünüm katabilirsiniz.


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