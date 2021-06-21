Yapımı sadece 15 dakika sürüyor! Restoranları kıskandıracak ev yapımı çıtır tavuk nugget tarifi

İçi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır bir lezzete kim hayır diyebilir ki ? Fast food zincirlerini kıskandıracak ve orijinaline en yakın ev yapımı nugget tarifini sizler için araştırdık.
ÇITIR TAVUK NUGGET MALZEMELERİ
- 500 gram derisiz tavuk filetosu
- 1 yumurta beyazı
- 1.5 su bardağı mısır gevreği
- 50 gram sert peynir
- Damak zevkine göre biber, tuz, pul biber
ÇITIR TAVUK NUGGET YAPIMI
- İlk adımda fırını önceden 200 derece için ayarlayarak ısıtmaya başlayın. Yumurta beyazını az miktarda su ile birlikte çırpın. Başka bir kapta mısır gevreği ve ince rendelenmiş peynir ile baharatları karıştırın.
- Tavukları şeritler halinde kesin. Önce onları yumurta ile hazırlanan harca ardından ise mısır gevreğine bulayın. Hazırladığınız tavuk nuggetları fırın tepsisine dizin.
- Pişmesi için önceden 200 derecede ısıtılan fırına atın ve 15-25 dakika arasında bekleyin. Afiyet olsun.
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