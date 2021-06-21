Yapımı sadece 15 dakika sürüyor! Restoranları kıskandıracak ev yapımı çıtır tavuk nugget tarifi

İçi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır bir lezzete kim hayır diyebilir ki ? Fast food zincirlerini kıskandıracak ve orijinaline en yakın ev yapımı nugget tarifini sizler için araştırdık.

ÇITIR TAVUK NUGGET MALZEMELERİ

500 gram derisiz tavuk filetosu

1 yumurta beyazı

1.5 su bardağı mısır gevreği

50 gram sert peynir

Damak zevkine göre biber, tuz, pul biber

ÇITIR TAVUK NUGGET YAPIMI

İlk adımda fırını önceden 200 derece için ayarlayarak ısıtmaya başlayın. Yumurta beyazını az miktarda su ile birlikte çırpın. Başka bir kapta mısır gevreği ve ince rendelenmiş peynir ile baharatları karıştırın.

Tavukları şeritler halinde kesin. Önce onları yumurta ile hazırlanan harca ardından ise mısır gevreğine bulayın. Hazırladığınız tavuk nuggetları fırın tepsisine dizin.

Pişmesi için önceden 200 derecede ısıtılan fırına atın ve 15-25 dakika arasında bekleyin. Afiyet olsun.



