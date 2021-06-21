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Yapımı sadece 15 dakika sürüyor! Restoranları kıskandıracak ev yapımı çıtır tavuk nugget tarifi

21.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilizce’de değerli madenlerin toprak altından çıkan doğal külçelerine verilen isim olan nugget, tüm dünyada kızarmış tavuk parçalarından oluşan bir yemeği ifade ediyor. Özellikle fast food zincirlerinin bir numaralı lezzeti olan nugget, çocuklarında en sevdiği yemekler arasında yer alıyor. Dışarıdan yemek sipariş etmek istemiyorsanız, sevdiklerinize güzel bir sürpriz yaparak evde kolayca nugget hazırlayabilirsiniz.

Yapımı sadece 15 dakika sürüyor! Restoranları kıskandıracak ev yapımı çıtır tavuk nugget tarifi

İçi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır bir lezzete kim hayır diyebilir ki ? Fast food zincirlerini kıskandıracak ve orijinaline en yakın ev yapımı nugget tarifini sizler için araştırdık.

ÇITIR TAVUK NUGGET MALZEMELERİ

  • 500 gram derisiz tavuk filetosu
  • 1 yumurta beyazı
  • 1.5 su bardağı mısır gevreği
  • 50 gram sert peynir
  • Damak zevkine göre biber, tuz, pul biber

ÇITIR TAVUK NUGGET YAPIMI

  • İlk adımda fırını önceden 200 derece için ayarlayarak ısıtmaya başlayın. Yumurta beyazını az miktarda su ile birlikte çırpın. Başka bir kapta mısır gevreği ve ince rendelenmiş peynir ile baharatları karıştırın.
  • Tavukları şeritler halinde kesin. Önce onları yumurta ile hazırlanan harca ardından ise mısır gevreğine bulayın. Hazırladığınız tavuk nuggetları fırın tepsisine dizin.
  • Pişmesi için önceden 200 derecede ısıtılan fırına atın ve 15-25 dakika arasında bekleyin. Afiyet olsun.
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