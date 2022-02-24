Yapımıyla ve tadıyla Tokat'tan çok özel bir lezzet: Bezde Tokat sucuğu tarifi

Dana eti, kuzu eti ve baharatlar kullanılarak yapılan bezde sucuk Tokat yöresinde oldukça ilgi gören bir ürün. Kahvaltılarda, yemeklerde, böreklerin ve pidelerin iç harçlarında kullanılan enfes sucuğu, kuruduktan soran dilimleyerek çiğ bir şekilde de tüketebilirsiniz. "Peki sucuk yapmak zor değil mi?" sorusunu duyar gibiyiz. Bezde Tokat sucuğu yapmak, sandığınız kadar zor değil. Bu tarifi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki bu tarifin lezzeti sayesinde aileniz ve sevdiklerinizden tüm övgüleri toplayacaksınız. İşte bezde Tokat sucuğu tarifinin tüm detayları...

BEZDE TOKAT SUCUĞU TARİFİ

MALZEMELER

1 kg dana eti

250 gram koyun eti

100 gram çemen unu

60 gram kırmızı biber

30 gram karabiber

30 gram kimyon

30 gram yeni bahar

10 gram tarçın

10 gram karanfil

10 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tuz (sucuğu tuz koruyacak)

2 bez torbalar

HAZIRLANIŞI

Dana eti ve kuzu etini kuşbaşı olacak şekilde doğrayın veya kasabınıza doğratın.

Kuşbaşı olarak doğranan etleri baharatlar ile harmanlayarak bir gün boyunca buzdolabında bekletin.

Ertesi gün etleri kıyma haline getirin. Evde bu işlemi yapmak zor olacağından kasabınıza rica edebilirsiniz.

Sarımsakların kabuğunu soyun ve iyice dövün.

Baharatlı kıymayı, sarımsakları ve çemen ununu güzelce karıştırın.

Hazırladığınız harcı bir huni yardımı ile bez torbaların içerisine güzelce doldurun.

Daha sonra bir merdane ile içerisinde hava kalmayacak şekilde bez torbaların üzerinden geçin.

Düzelttiğiniz torbaların içerisinde hava kalmadığına emin olduktan sonra torbaların ağzını sıkıca bağlayın.

Ağzı bağlanan torbaları hafif rüzgar alan bir yere asın (güneş ışığına maruz kalmasın) ve 5 gün boyunca kurumaya bırakın.

Beşince günün sonunda torbaları astığınız yerden alın.

Tekrardan merdane yardımıyla torbaların üzerinden geçerek düzeltin.

Torbaları aldığınız yere asarak 2 gün daha kurutun.

Bu yedi günlük süreç hem baharat ile etin iyice birleşmesini sağlayacak hem rüzgar yardımıyla etin içerisindeki suyun çekilmesine yardım edecek.

Yedi günlük süreç sonunda bezde sucuğunuz hazır hale gelir.

Sucuğu kullanmak istediğiniz bezi yanından hafifçe açın ve ihtiyacınız olan miktarı kesin.

Daha sonra kalan sucuğu tekrar bezle örtüp bağlayarak asabilirsiniz.



