Yapmadığı iş kalmamış! Hakan Ural'ın eski mesleği duyanlara ''yok artık'' dedirtti!

Gerek magazin basınında gerek sosyal medyada sık sık gündem olan Hakan Ural açıklamalarıyla eleştirilerin odağı oluyor. Banu Alkan ile birlikte yer aldığı Mavi Yolculuk adlı filmle adını duyuran Hakan Ural çalışma hayatına erken başlayan isimlerden. Ünlü ismin çocukken hangi işlerde çalıştığını duyanlar "yok artık" dedi.

İŞTE HAKAN URAL'IN YAPTIĞI İŞLER

Hakan Ural küçükken ayakkabı boyamış, elektrikçide çalışmış ve su satmış. Ural 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı. Sonrasında Yeşilçam'dan art arda teklif almaya başladı. Ancak eğitimi nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Gençlik döneminde emlakçılık işi ile de uğraşan Ural 1986 yılında rol aldığı Mavi Yolculuk filmi ile tanındı, sonrasında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi isimlerle başrolü paylaştı.

HAKAN URAL'I BABASI REDDETMİŞ!

2 Ocak 1968 İstanbul doğumlu Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Hakan Ural çocuk yaşta babası tarafından reddedildi. Ural, küçükken Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural Türk sinemasının en güzel kadınlarından Ceyhan Cem ile yankı uyandıran bir aşk yaşamıştı. Ancak uzun süre birlikte olan ikili evlenmek için adım atmadı. Böylece Hakan Ural, evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuk oldu ve 19 yaşına kadar anne ve babasını tanımadı.

Selçuk Ural modacı Canan Yaka ile evlendi ve bir kız çocuğu babası oldu. Ceyhan Cem ise, Hakan Ural'ı kabul etmesi için Selçuk Ural'a diretti. Israrlar sonucunda Selçuk Ural, Hakan Ural'ı nüfusuna aldı. Ancak Hakan Ural ile Selçuk Ural zamanla birbirinden uzaklaştı.



