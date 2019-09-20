Yaprak ciğer nasıl yapılır? Edirne'nin yaprak ciğer tarifi

Türkiye'nin dört bir yerinde farklı pişirme teknikleri ve tarifleriyle hazırlanan ciğer, bu sefer Edirne'de karşımıza çıkıyor. Ciğerin ince ince kesilerek hazırlanması sonucu yaprak ciğeri adını alan bu tarifin en güzel eşlikçisi ise yağda kızartılmış kuru, kırmızı biber.

Klasik ve yöresel tariflerimizden olan Edirne ciğerinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz;

YAPRAK CİĞERİ MALZEMELERİ

400 g koyun ciğeri

2 adet kırmızı soğan

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir adet limonun suyu

Kekik, karabiber, pul biber, tuz

Kıyılmış maydanoz

YAPRAK CİĞERİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak ciğerin zarını soyun ve ince dilimler halinde kesin.

Soğanları halka şeklinde doğrayın ve tüm baharatlarla harmanlayın.

İnce ince doğradığınız ciğerleri kızgın tereyağında kızartın.

Servis yaparken de baharatladığınız soğanlarla aynı tabakta servis yapın. Afiyet olsun.

