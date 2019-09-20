YEMEK

Yaprak ciğer nasıl yapılır? Edirne'nin yaprak ciğer tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 20.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Edirne'nin meşhur yaprak ciğerini artık mutfağınızda hazırlanmanız mümkün. A vitamini açısından son derece zengin olan ciğerin en lezzetli hali bu olsa gerek. İşte merak edenler için yaprak ciğerinin nasıl yapıldığını anlatıyoruz.

Yaprak ciğer nasıl yapılır? Edirne'nin yaprak ciğer tarifi

Türkiye'nin dört bir yerinde farklı pişirme teknikleri ve tarifleriyle hazırlanan ciğer, bu sefer Edirne'de karşımıza çıkıyor. Ciğerin ince ince kesilerek hazırlanması sonucu yaprak ciğeri adını alan bu tarifin en güzel eşlikçisi ise yağda kızartılmış kuru, kırmızı biber.

Klasik ve yöresel tariflerimizden olan Edirne ciğerinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz;

YAPRAK CİĞERİ MALZEMELERİ
400 g koyun ciğeri
2 adet kırmızı soğan
4 yemek kaşığı tereyağı
Bir adet limonun suyu
Kekik, karabiber, pul biber, tuz
Kıyılmış maydanoz

YAPRAK CİĞERİ HAZIRLANIŞI
İlk olarak ciğerin zarını soyun ve ince dilimler halinde kesin.
Soğanları halka şeklinde doğrayın ve tüm baharatlarla harmanlayın.
İnce ince doğradığınız ciğerleri kızgın tereyağında kızartın.
Servis yaparken de baharatladığınız soğanlarla aynı tabakta servis yapın. Afiyet olsun.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Kalamar tava tarifiKalamar tava tarifi
Ekler pasta tarifi: Yedikçe mutluluk verirEkler pasta tarifi: Yedikçe mutluluk verir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaprak ciğer edirne ciğeri ciğer tarifleri yapral ciğeri tarifi

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sadece 5 dakikada nefes kokusunu yok edin

Sadece 5 dakikada nefes kokusunu yok edin

İbn-i Sina'da tavsiye etmiş! Bir hafta boyunca çayını içerseniz...

İbn-i Sina'da tavsiye etmiş! Bir hafta boyunca çayını içerseniz...

O derdin devası bu posada saklı!

O derdin devası bu posada saklı!

Diyet sonrası bu kuralı uygulayan ömür boyu kilo almıyor!

Diyet sonrası bu kuralı uygulayan ömür boyu kilo almıyor!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalamar tava tarifi

Kalamar tava tarifi

Ekler pasta tarifi: Yedikçe mutluluk verir

Ekler pasta tarifi: Yedikçe mutluluk verir

Şeker hastalarına özel aşure tarifi

Şeker hastalarına özel aşure tarifi

Hepimizin ihtiyacı var: Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Antep'ten selamlar: Fıstıklı katmer evde nasıl yapılır?

Antep'ten selamlar: Fıstıklı katmer evde nasıl yapılır?

Kıbrıs tatlısı tarifi: İrmikli ve galetalı leziz tarifler (Videolu anlatım)

Leziz Kıbrıs tatlısı tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.