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Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si Güler Ökten 83 yaşında! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 11:20
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve özet bölümleriyle hâlâ ilgi gören Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Cevriye Hanım' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Güler Ökten 83'üncü yaş gününü kutladı. Usta oyuncuyu Yaprak Dökümü'nün yönetmeni ve Bennu Yıldırımlar yalnız bırakmadı.

Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si Güler Ökten 83 yaşında! Son haline yorum yağdı

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 2010 yılına kadar soluksuz olarak devam eden ve dönemin reyting rekortmeni dizisi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Cevriye Hanım' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Güler Ökten yeni yaşını kutladı.

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Usta oyuncu Güler Ökten'i 83'ncü yaş gününde dizinin yönetmeni Mesude Erarslan ve dizideki gelini Bennu Yıldırımlar yalnız bırakmadı. Ünlü yönetmen o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin olduğu bu kareye sosyal medyada; 'duygulandık', 'ne çetin be Fikret', 'ne de güzel yaşlanmışsınız', 'hey gidi günler' gibi yorumlar yapıldı.

CEBVRİYE 3

Güler Ökten dizide Cevriye karakterine Bennu Yıldırımlar ise Fikret karakterine hayat veriyordu. İki isim gelin ve kayınvalideyi canlandırıyordu.

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Yaprak Dökümü Bennu Yıldırımlar
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