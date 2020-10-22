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Yaprak mantısı nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 22.10.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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Yaprak mantısı nasıl yapılır?

Lezzetine garanti verdiğimiz enfes bir tarif ile karşınızdayız. Yaprak mantısı, hengel ismiyle bilinir ve yöresel lezzetlerimizden biridir. Yapılışı son derece kolay, tadı ise damak çatlatan yaprak mantısı nasıl yapılır? Buyursunlar...

Türkiye'nin her bir bölgesine özel mantı tarifleri bulunuyor. 7'den 70'e birçok kişinin severek tükettiği mantı tariflerinden yaprak mantıyı hazırlayacağız bugün. Yapılışı pratik, lezzeti şahane!

MALZEMELER

Hamuru için:

2 kase un
2 adet yumurta

  1. 5 tatlı kaşığı tuz
    Alabildiği kadar su

Sosu için:

Yarım su bardağı sıvı yağ
3 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı salça
2 çay kaşığı pul biber
3 su bardağı yoğurt
4 diş sarımsak
Tuz

YAPILIŞI

İlk olarak hamuru yapmakla işle başlayın. Hamurun sert bir kıvamda olmasına dikkat edin. Bunun için yoğurma kabına alın.

İçerisine yumurta, tuz ve suyunu ekliyin. Hamur biraz sert olacak şekilde yoğurun ve 2 adet beze oluşturun. Sosu hazırlayana kadar hamuru dinlendirin.

Birinci bezeyi unla beraber merdane yardımıyla açın, hamur biraz daha incelince oklavayla açmaya devam edin. En son işlemde ise yufkanın her yerine eşit miktarda un serpin ve oklavayla beraber sarın.

Bıçakla önce boydan kesip oklavayı alın ve kalan yufkayı kare olacak şekilde kesmeye devam edin. İlk bezeyi hazır ettikten sonra köşeye alın ve aynı işlemi ikinci bezeye uygulayın. Tüm işlemler bittikten sonra kaynar tuzlu suda hamurları haşlayın.

Sıra geldi sosu hazırlamaya... Soğanları küp şeklinde doğrayıp yağla birlikte kavurun. Pembeleştiklerinde içine salça ve pul biberi ekleyip kavurma işlemine devam edin. Son aşamada bir miktar tuzu ekleyin ve altını kapatın.

Haşlanan hamurları süzün. Üzerine sosları ilave edip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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