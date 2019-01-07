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Yaptığı deneyle öğrencileri kahkaha boğan velinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Van’daki bir anasınıfında öğrenci velisi tarafından yapılan sosyal deney, minikleri kahkahaya boğdu.

Koç İlköğretim Okulu anasınıfı öğretmenleri tarafından organize edilen ve her hafta bir velinin öğrencilere yönelik yaptığı sosyal deneyler, renkli görüntülere sahne oluyor.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, öğrenci velisi Şerif Aslan tarafından ‘kolanın zararları’nın anlatıldığı deney sırasında, içerisine attığı naneli şeker ile kolanın ilk etapta köpürmeyip, daha sonra çalkalayınca köpürmesi öğrencileri ve çevredekileri kahkahaya boğdu.

Deneyin devamında çocuklara kola yerine ayran tüketilmesi gerektiğini vurgulayan veli, beraberinde getirdiği ayranları öğrencilere dağıttı. Anasınıfı öğretmenlerinin belirlediği öğrencilere yönelik haftalık ‘veli deneyleri’ kapsamında okulda olduğunu ifade eden öğrenci velisi Şerif Aslan, “Öğretmenlerimiz bu hafta deney sırasının bende olduğunu söyledi. Ben de yanıma aldığım kola, naneli şeker ve sınıf sayısınca ayranla okula gittim. Okul bahçesinde çocuklara kolanın zararlarını anlatacaktım. Bir litre kolanın içerisine attığım şeker ile birlikte kola tuhaf bir şekilde köpürmeyince sallamaya başladım. Daha sonra kola bir anda köpürdü. Bununla birlikte çocukların kahkahası beni de güldürdü. Çocuklara kolanın zararlarını net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bunun yerine artık ayran içeceklerine de inanıyorum” dedi.

Öte yandan, öğrenci velisinin örnek sosyal deneyi, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van öğrenci Kola deney

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