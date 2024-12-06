SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yaptığı son hata bardağı taşırdı! Galatasaray Victor Nelsson'a veda ediyor... Menajeriyle görüşüldü, işte yeni adresi

Yaptığı son hata bardağı taşırdı! Galatasaray Victor Nelsson'a veda ediyor... Menajeriyle görüşüldü, işte yeni adresi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.12.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bu sezon en çok eleştirilen isim olan Victor Nelsson için İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir talip ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar tecrübeli oyuncuyu takımdan göndermeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Yaptığı son hata bardağı taşırdı! Galatasaray Victor Nelsson'a veda ediyor... Menajeriyle görüşüldü, işte yeni adresi
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon zaman zaman yaptığı kritik hatalarla belki de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Victor Nelsson, Okan Buruk'un da gözünden düşerken, tecrübeli oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İNGİLİZLER PEŞİNDE

victor-nelsson-aa-1951457

İngiltere Championship takımlarından Burnley'in yıldız futbolcuyu kiralamak istediği belirlendi. Ada kulübünün Premier Lig'e çıkılması durumunda devreye girecek olan zorunlu satın alma opsiyonuyla Nelsson'u kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

victor-nelsson-galatasaray-2023-2024-1705341810-126441

Burnley şu anda zirvenin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İngiliz kulübünün şu anda sadece Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, kısa süre içinde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig son dakika galatasaray nelsson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Maaş' detayı dikkat çekti

Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Maaş' detayı dikkat çekti

TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

G.Saray'da kasa doldu taştı! 6.6 milyon TL...

G.Saray'da kasa doldu taştı! 6.6 milyon TL...

Ali Koç transfer etmişti! Mourinho 1 dakika bile düşünmedi: Gönderin...

Ali Koç transfer etmişti! Mourinho 1 dakika bile düşünmedi: Gönderin...

FIFA engel oldu! Transfer dönemi için flaş gelişme!

FIFA engel oldu! Transfer dönemi için flaş gelişme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.