Yaptığınız diyet sizi kabız edebilir

Kabızlığın, dışkılama sıklığının azalması, dışkı kıvamında sertleşme, dışkılama esnasında zorlanma ve tamamlanmamış boşaltım hissi olduğunu belirten Dr. Ercan Bıcakcı, kabızlığın fiziki, zihni ve sosyal iyilik halini etkileyerek hayat kalitesini düşürdüğünü söyledi. Kabızlığın toplumda çok sık görülen bir halk sağlığı meselesi olduğunu belirten Ercan Bıcakcı, “Kabızlık gastroenteroloji polikliniklerine başvurunun en sık sebeplerinden biridir. Toplumda oldukça sık görülür. Sıklığı toplumdan topluma değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 15 civarındadır. Kabızlık, kadın, çocuk ve yaşlılarda toplumun diğer fertlerine göre daha sık görülmektedir. Hareketsizlik, depresyon, ağrı kesiciler ve diğer kabızlık yapan ilaçlar risk faktörleridir. Kabızlık ile ilişkili durumlar arasında bağırsak tümörleri, nörolojik hastalıklar, hormonel bozukluklar, hamilelik, demans (bunama), depresyon ve beslenme ile ilgili durumlar yer almaktadır. Diyet yapmak, yeme bozuklukları, düşük posa alımı, yetersiz sıvı alımı beslenme ile ilgili risk durumlarıdır” dedi.