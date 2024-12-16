Yaptıkları gizli yardım gündem oldu! Uğur Aslan ve Sema Ergenekon o soruyu duyunca şaşırdı! 'Demeyin onu ya' dedi gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş merkezli depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden ünlü oyuncu Uğur Aslan ve geçtiğimiz sezon final yapan Yargı'nın senaristi olan eşi Sema Ergenekon'ın birlikte yaptıkları gizli yardım gündem oldu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon, bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sevilen çift gizli tutmaya çalıştıkları bu yardımla gönülleri bir kez daha fethetti.
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