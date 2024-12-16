Yaptıkları gizli yardım gündem oldu! Uğur Aslan ve Sema Ergenekon o soruyu duyunca şaşırdı! 'Demeyin onu ya' dedi gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş merkezli depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden ünlü oyuncu Uğur Aslan ve geçtiğimiz sezon final yapan Yargı'nın senaristi olan eşi Sema Ergenekon'ın birlikte yaptıkları gizli yardım gündem oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon, bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAKKAL BAKKAL DOLAŞIP..."

sayfa muhabirinin "Bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını kapatıyormuşsunuz" sorusunu sorması üzerine morali bozulan ve şaşıran Uğur Aslan, "Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil. Günümüzde zaten olması gereken hal bir iltifatla karşılanır oldu ya o bana tuhaf geliyor. Çok şükür imkanımız var destek oluyoruz. Bu konuyu kapatalım" yanıtını verdi.

Sevilen çift gizli tutmaya çalıştıkları bu yardımla gönülleri bir kez daha fethetti.