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  4. Uğur Aslan Saba Tümer'e konuk oldu! 'Her yıl Ali Koç ile tatil yapıyorum' deyince... Ne diyeceğini bilemedi

Uğur Aslan Saba Tümer'e konuk oldu! 'Her yıl Ali Koç ile tatil yapıyorum' deyince... Ne diyeceğini bilemedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 15:53
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Kahkahaları, sunduğu programları ve samimi itiraflarıyla adından sıkça söz ettiren Saba Tümer şimdilerde YouTube'da yaptığı 'Saba Tümer'le' programıyla adından söz ettiriyor. Her hafta ünlü bir ismin konuk olduğu programa bu defa oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan konuk oldu. Aslan'ın 'Ali Koç' yorumu kısa sürede gündem oldu.

MYNET-Ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan son dönemde eşi Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı dizisindeki 'Eren Duman' karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin final yapmasının ardından müziĞe yönelen ünlü isim son olarak Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu.

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Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Uğur Aslan sosyal medyadaki gösteriŞli hayatları eleştirirken Saba Tümer araya girdi ve 'Senden bir tane var beş tane teknen olsa ne olacak olmasa ne olacak? Beş tane teknen olsa da aynı anda bir tanesinde bulunabilirsin..' diyerek örnek verdi.

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'ALİ KOÇ'LA TATİL YAPIYORUZ'

Uğur Aslan da Tümer'e 'Tekne dedin ya hani... Biz her sene Ali Koç'la tatil yapıyoruz mesela' dedi. Tümer ise önce inandı 'e ne güzel' diyerek yanıt verdi ancak Aslan ise esprili bir şekilde sözlerine devam ederek 'Çünkü aynı deniz abi gidecek başka deniz yok anlatabiliyor muyum?' ifadelerini kullandı.

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O ANLAR GÜNDEM OLDU

Saba Tümer de 'Aynı deniz aynı güneş. Aynen öyle...' diyerek devam etti. Uğur Aslan 'Böyle baktığın zaman tükettiğin şeylerin sınırlı olduğu, alabileceğin şeylerin limitli olduğu, meselesini doğru tahlil edersen konforlu alana geçermişsin gibi geliyor bana' dedi. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Saba Tümer Uğur Aslan
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