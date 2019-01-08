Yaptıklarıyla bambaşka biri oldu

Hayatını spora adayan Pauline'in bu denli değişmesini sağlayan asıl tılsım kendi özgü diyetiymiş. Şimdilerde yazdığı kitapla milyonlarla paylaştığı diyeti bakın Pauline'in hayatını nasıl değiştirmiş...

Değişimiyle ismini dünyaya duyurdu

İsveç doğumlu olan Nordin, Los Angeles’ta yaşıyor. Önceleri oldukça kilolu olan ve bu görünümünden kurtulmak isteyen Nordin, aldığı karar sonrası spor yapmaya başlıyor.

Kısa süre içinde de fazlalıklarından kurtulmayı başarıyor. Ardındansa sıkı bir eğitime başlıyor ve eski kilosunun neredeyse yarısına kadar iniyor.

Ünlü modelin bu denli kilo verebilmesinin ardında yatan sırsa yalnızca spor yapması değil, kendi keşfettiği 'savaşçı diyet'miş.

Dış görünümünü değiştirdikten sonra iş hayatına da hırsını yansıtan Nordin, büyük başarılara imza attı.

Pauline Nordin bir dönem antrenör ve koç olarak İsveç takımının liderliğini yapan Pauline, ülke takımını da 2006 yılında Biggest Loser şampiyonu yaptı.

Bir süre sonra da ABD’ye gitti ve Fighter Diet adıyla bir e-kitap yazarak diyetiyle pek çok insanın hayatına dokunmak için ciddi bir adım attı.

Kitabın ana teması ise etkili şekilde yağ kaybetmeyi sağlamak ve nasıl uygulanacağını göstermek üzerineydi.

Görünümünü değiştiren ve iş hayatında ciddi adımlar atan Pauline Nordin, yaptıklarıyla dünya çapında dikkat çekmeyi başardı.

Öyle ki bir çok ünlü dergiye bile kapak oldu.

Başarısından etkilenen fanlarını da yaptıklarıyla günden güne arttırmayı başardı.

Nordin, hayatına dokunduğu insanların yaşadıkları değişimleri yansıttıkları fotoğrafları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.