Yaptırdığı estetik sonrası tüm yüzü iltihaplandı! Ünlü fenomenin son hali

Reality yıldızı Brenda Brinkmann, yanaklarındaki gamzeler için estetik yaptırdı. Ancak işlem enfeksiyonla sonuçlandı. Fenomen isim şiddetli ağrılar ve şişlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Reality show yıldızı Brenda Brinkmann, yanaklarında istediği çukurlar için estetik ameliyat oldu ama işlem kısa sürede kabusa dönüştü. 23 yaşındaki ünlü isim, yapılan çukur (dimpleplasty) operasyonu sonrası hastaneye kaldırıldı.

Brenda Brinkmann, kısa süre önce bir güzellik merkezinde gamze operasyonu geçirmiş ve sonucu sosyal medyada paylaşmıştı.

Ancak birkaç gün içinde durumu hızla kötüleşti. Yüzünün bir yanındaki şişlik büyüdü, şiddetli ağrılar çekti. Kendi başına acil servisi arayan Brenda, hastaneye başvurdu.

ENFEKSİYONDAN HASTANEYE KALDIRDI

Hastanede yapılan muayenede ameliyat bölgesinde ciddi bir enfeksiyon tespit edildi. Brenda, takipçilerine şöyle anlattı: “Yüzüm şişti. Dün akşamdan beri ağrım var. Ameliyat o kadar kötü enfekte oldu ki her yer iltihaplandı.”

Doktorlar, şişliğin fazla olduğu ve dikişlerin henüz alınamayacağını belirterek, Brenda’yı hastanede tutmaya karar verdi. Enfeksiyonun tedavisi için antibiyotik uygulaması başlatıldı.

