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Yaralı antilop, aslanın yanına giderek resmen intihar etti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | Son Güncelleme

Güney Afrika, Kgalagadi Transfrontier parkında çekilen fotoğrafta bir antilobun ağacın gölgesinde dinlenen aslana sakince yaklaştığı görülüyor. Antilobun kendisini yem ettiği anları saniyesi saniyesine fotoğrafladı.

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Johan de Wet, Güney Afrika’da bulunan Kgalagadi Transfrontier parkında yürek burkan bir manzaraya şahit oldu. Bir antilop, ağacı gölgesinde dinlenmekte olan aslana usulca yaklaştı ve tabiri caiz ise kendisini yemesi için aslana izin verdi. Bu iddia fotoğrafçı Wet’e ait, çünkü fotoğrafı çeken Wet, antilobun ayağından yaralandığını ve zaten hayatta kalmasının pek mümkün olmadığını söylüyor. Her ne kadar 55 yaşındaki fotoğrafçı, binlerce insanın paylaştığı bu teorisini dile getiriyor olsa da hayvanların böyle bir kararı verebilecek kapasiteye sahip olup olmadıklarından da emin değil.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Antilop aslan

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
kader ve rızık
kaderden kaçılmaz her canlının bir nasibi var işte
ÇOK ENTERESAN BİR DURUM. HAYVANLARDA BİR NEVİ İNTİHAR ETME DUYGUSU VAR... ŞAŞIRDIM DOĞRUSU....
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