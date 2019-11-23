Yaralı antilop, aslanın yanına giderek resmen intihar etti!

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Johan de Wet, Güney Afrika’da bulunan Kgalagadi Transfrontier parkında yürek burkan bir manzaraya şahit oldu. Bir antilop, ağacı gölgesinde dinlenmekte olan aslana usulca yaklaştı ve tabiri caiz ise kendisini yemesi için aslana izin verdi. Bu iddia fotoğrafçı Wet’e ait, çünkü fotoğrafı çeken Wet, antilobun ayağından yaralandığını ve zaten hayatta kalmasının pek mümkün olmadığını söylüyor. Her ne kadar 55 yaşındaki fotoğrafçı, binlerce insanın paylaştığı bu teorisini dile getiriyor olsa da hayvanların böyle bir kararı verebilecek kapasiteye sahip olup olmadıklarından da emin değil.

