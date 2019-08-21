Yaralı Kuşlar'da Levent ve Meryem evlenecek mi? Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm izle!

Kanal D'de günlük yayınlanan, başrollerini Gizem Arkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen'in paylaştığı Yaralı Kuşlar'ın 93. yeni bölümünde, Levent'in sürpriz teklifi Meryem'i şaşırtacak.
YARALI KUŞLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tekin, Melis'in Meryem'in odasına girdiğini görünce deliye dönüyor. Melis'in Meryem'e zarar verecek bir hamle yapacağını düşünen Tekin, hiç tereddüt etmeden Melis'e silah çekerek tehdit ediyor. Meryem ise sonunda uyanıyor ve hastaneden taburcu oluyor. Levent ve Meryem, günler sonra konağa geri dönüyor. Meryem'i ise konakta büyük bir sürpriz bekliyor. Levent, sonunda Meryem'e evlilik teklifinde bulunacaktır. Melis bu sürprizi Aslı'dan öğrenirken, Tekin ise Levent'i Meryem'den uzaklaştırmak için büyük bir tuzak hazırlamanın peşindedir. Meryem, Levent'in evlilik teklifini kabul edecek mi?
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 15.45'te Kanal D'de!
YARALI KUŞLAR GENEL KONUSU
Hikayemiz, yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in, ablası bildiği Meryem’le hayata tutunma çabasını konu almaktadır.
Ancak Ömer’in öz babasıyla karşılaşması sonucu kartlar yeniden dağıtılacak hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.
YARALI KUŞLAR'DA KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen (Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır), Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Durmuş), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik Uyar (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı), Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta), Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz)
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