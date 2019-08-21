Yaralı Kuşlar'da Levent ve Meryem evlenecek mi? Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm izle!

Kanal D'de günlük yayınlanan, başrollerini Gizem Arkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen'in paylaştığı Yaralı Kuşlar'ın 93. yeni bölümünde, Levent'in sürpriz teklifi Meryem'i şaşırtacak.

YARALI KUŞLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekin, Melis'in Meryem'in odasına girdiğini görünce deliye dönüyor. Melis'in Meryem'e zarar verecek bir hamle yapacağını düşünen Tekin, hiç tereddüt etmeden Melis'e silah çekerek tehdit ediyor. Meryem ise sonunda uyanıyor ve hastaneden taburcu oluyor. Levent ve Meryem, günler sonra konağa geri dönüyor. Meryem'i ise konakta büyük bir sürpriz bekliyor. Levent, sonunda Meryem'e evlilik teklifinde bulunacaktır. Melis bu sürprizi Aslı'dan öğrenirken, Tekin ise Levent'i Meryem'den uzaklaştırmak için büyük bir tuzak hazırlamanın peşindedir. Meryem, Levent'in evlilik teklifini kabul edecek mi?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 15.45'te Kanal D'de!

YARALI KUŞLAR GENEL KONUSU

Hikayemiz, yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in, ablası bildiği Meryem’le hayata tutunma çabasını konu almaktadır.