Yardım gecesine dekoltesiyle damga vurdu!

Sevgilisinin eşlik ettiği Hayley Hughes, giydiği abartılı kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Hayley Hughes
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İngiltere'de ekrana gelen 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programıyla adını duyuran Hayley Hughes, Londra'da düzenlenen bir yardım gecesine katıldı.
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Sevgilisinin eşlik ettiği hayley Hughes, giydiği abartılı kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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Hughes, yardım gecesinde giydiği derin yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli kırmızı kıyafetiyle dikkati çekti.
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