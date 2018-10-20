MAGAZİN

Yardım gecesine dekoltesiyle damga vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Katıldığı TV programıyla ün kazanan Hayley Hughes, katıldığı yardım gecesine damga vurdu.

Sevgilisinin eşlik ettiği Hayley Hughes, giydiği abartılı kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Hayley Hughes

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İngiltere'de ekrana gelen 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programıyla adını duyuran Hayley Hughes, Londra'da düzenlenen bir yardım gecesine katıldı.
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Sevgilisinin eşlik ettiği hayley Hughes, giydiği abartılı kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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Hughes, yardım gecesinde giydiği derin yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli kırmızı kıyafetiyle dikkati çekti.
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Hayley Hughes dekolte

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