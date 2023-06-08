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Yardımseverlikleriyle 11 ülkede ihtiyaç sahiplerinin kalbine dokundular

08.06.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, 11 ülkede yetimler ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Ortahisar ilçesindeki Bahçecik İmam Hatip Ortaokulunda çocuklara küçük yaşta yardımseverlik duygusunu aşılamak için Milli Eğitim Müdürlüğünden onay alınarak kampanya başlatıldı.

Okul bünyesinde oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün öncülüğünde sınıflara ve okulun belli bölgelerine kumbaralar konuldu.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin gönüllü olarak doldurdukları kumbaralardaki paralarla 7 yılda Somali'de yetimhane, Uganda ve Togo'da 3 mescit, Tanzanya'da 3 okul ve sağlık ocağı, Somali, Kamerun, Tanzanya, Çad, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'da 30'a yakın su kuyusu yaptırıldı. Togo'da yetimhane, sağlık ocağı, aşevi ve misafirhane inşası sürüyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Somali'deki yetimhanede yüzlerce yetime her ay düzenli yardım yapılıyor.

"GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU"

Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Bozlar, AA muhabirine, kampanyanın tamamen gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü söyledi.

Kampanyaya destek veren öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Bozlar, "Gayemiz hem hayırda yarışmak hem de hayırseverlik duygusunu evlatlarımızın gönüllerine, kalplerine yerleştirmek." dedi.

Bozlar, yaklaşık 7 yıldır öğretmen, öğrenci ve velilerin kulüpte aktif olarak çalıştıklarını belirterek, "Topladıkları hayırlar daha sonra yardıma dönüşüyor. Farklı ülkelerde yaptırdığımız camilerimiz, medreselerimiz ve su kuyularımız ve yetimhanelerimiz mevcut." diye konuştu.

Bunların hepsinin hayırsever öğretmen, öğrenci ve veliler sayesinde yapıldığına işaret eden Bozlar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gayet güzel geri dönüşler aldık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gayemiz hem eğitime ağırlık vermek hem de öğrencilerimizin milli, manevi duygularını harekete geçirmek, hayırseverlik duygularını gönüllerine yerleştirmek. Onun için güzel bir çalışma oldu."

"YARDIM HALKASINI GENİŞLETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün sorumlu öğretmeni Mustafa Kaplan da kampanyanın öğrencilere merhameti, cömertliği ve yardımseverliği öğretmek noktasında ortaya çıktığını söyledi.

"Ağaç yaş iken eğilir" düsturundan hareketle öğrencilerine küçük yaşta cömertliği öğretmeyi amaçladıklarını dile getiren Kaplan, "İlk su kuyusuyla başladık. Şu anda 30'a yakın su kuyumuz oldu. 3 mescidimiz açıldı. Somali'de yetimhanemiz var, şimdi bir de Togo'da başladık, sağlık ocağımız yapılıyor. Bu şekilde yardım halkasını genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaplan, yardımlar kapsamında yeni projelerin devam edeceğini belirterek, "İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız diğer okullara da örnek olur. Bu hususta bizlerden desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma, öğrenci, öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ederim. Rabb'imiz, yardım edenleri yardımsız bırakmasın. Dünya iyilikle güzelleşecek inşallah." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMU BÖYLE BİR FAALİYETİN İÇİNDE GÖRMEK BENİ AŞIRI MUTLU ETTİ"

Hem öğretmen hem de veli olan Ayşegül Elevli de kampanyayı öğretmen ve veli olarak çok olumlu bulduğunu söyledi.

Çocuğunun 5. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Elevli, şunları kaydetti:

"Oğlum daha önce hiç bu şekilde bir gönüllü yardım çalışmasında bulunmamıştı. Harçlıklarından artırdığı küçük miktarları kumbarasına atarak yetim öğrencilere, yardıma muhtaç kardeşlerimize, zor durumdaki insanlara ulaştırmak için büyük çaba sarf etti. O yüzden ben de çok mutlu oldum. Onu böyle bir faaliyetin içinde görmek beni aşırı mutlu etti. Teşekkür ediyorum tüm muhataplara."

Elevli, yardımlaşmanın önemini vurgulayarak, "Hayat paylaşınca güzel, yardımlaşınca güzel. Biz bunları öğrencilerimize aşılamaya gayret ediyoruz. Onlar da dileriz ki bunları başkalarına aşılarlar ve bu yardım zinciri bu şekilde başkalarına da ulaşarak, büyüyerek devam eder." dedi.

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