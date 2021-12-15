Yargı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Engin öldü mü? Yargı'da Ceylin'e ne oldu?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 14. bölümüyle 19 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir.

Ne var ki; Engin’in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin’i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin’i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlıdır.

Engin’in herkes için özenle hazırladığı planında vaat ettiği sürede sona gelinmiştir.

Kurduğu planla uyumla ilerlerken birileri onu kendi oyunun dışında bırakmaya çalışmıştır. Herkesin sevdikleriyle sınandığı bu gerilimli süreçte, şaşırtıcı ve sürpriz birliktelikler de oluşmaya başlar.

Çıktıkları her yolda birbirlerine daha da kenetlenen Ilgaz ile Ceylin, olanca imkânsızlığa rağmen, hayatlarındaki bunca karmaşanın içerisinde bile kalplerinde yeşeren duyguları bastırmayı mı yoksa onlara teslim olmayı mı seçecekler?



Üstelik hayat onlara şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları büyüklükte yeni bir sınav hazırlamışken.

