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Yargı 55. bölüm tek parça İZLE! Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman? Pars savcı hangi bölüm ayrılıyor? İşte son bölüm özeti

05.03.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi bu akşam 55. bölümü ile ekranlarda gelecek. Pars savcının ayrılık açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizinin İzleyicileri Yargı'nın yeni bölümünü araştırıyor. Peki Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman? Pars savcı hangi bölüm ayrılıyor? İşte son bölüm özeti...

Yargı 55. bölüm tek parça İZLE! Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman? Pars savcı hangi bölüm ayrılıyor? İşte son bölüm özeti

Yargı dizisi pazar günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İkinci sezonunda olan dizi, ilgiyle takip ediliyor. Bu sezon final yapacağı iddia edilen dizinin yeni bölümü araştırılıyor. İşte Yargı dizisinin son bölüm özeti ve 55. bölüm izleme ekranı...

YARGI 55. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

Yargı dizisi 55. bölüm ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

YARGI 55. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yargı dizisinin bu sezon final yapacağı iddia edildi. Fakat Kanal D'den ve dizinin yapım şirketi olan Ay Yapım'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Sevilen dizi için 'tadında bırakalım' dendiği söyleniyor.

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YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Defne’nin videosu Ilgaz ve Ceylin başta olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır. Küçük bir kıvılcımla başlayan olaylar önü alınmaz bir yangına dönüşmek üzeredir. İpin ucunu yakalayan Ilgaz bir an önce tamamını da çekebilmek için varını yoğunu seferber edecektir. “Ölü gelin” davası çözülmüştür ama kimsenin damat Salim’in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ondan gelecek her bilgi Defne’yi bulmak konusunda önemlidir. Salim’in arkasında hala büyük bir giz perdesi bulunmaktadır. Arkasına aldığı büyük güç soru işaretleriyle doludur.

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Defne’nin bulunması için herkes tek yürek olmuşken, Çınar kendisine görgü tanığı olarak konuşan Eyüp ile bir iş birliği içine girer. Yekta ile Ömer müvekkilleri Salim’in suçluluğu açıkça ortaya çıkmışken Ilgaz’ın çaresizliğini kendi lehlerine kullanmak için yeni bir plan yaparlar. Adaletin ve emniyetin tüm güçleri ile canla başla çalışan Ilgaz, Pars, Eren ve Ceylin hızlı kararlar vermek, her bilgi kırıntısına tutunmak zorundadır. Geçen tüm zaman onların aleyhine işlemektedir. Sonunu göremeden çıktıkları bir yolda onları çok acı bir olay beklemektedir.


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