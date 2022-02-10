MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Katilin kim olduğu ortaya çıkıyor mu?

Yargı dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Katilin kim olduğu ortaya çıkıyor mu?

10.02.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 20. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da katilin kim olduğu ortaya çıkacak mı? İddianameden sonra Ceylin oldukça yıkılmış durumdadır. Ilgaz ise Ceylin'i sakinleştirmeye çalışır. Niyazi ise okların ters dönmesiyle potadan çıkmıştır. Gerçekler belli olacak mı? Ceylin, Niyazi'yi hatırlayacak mı?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 20. yeni bölümüyle 13 Şubat Pazar akşamı ekranlarda olacak.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

Şükran Ovalı Yargı dizisiyle ekranlara dönüyor!Şükran Ovalı Yargı dizisiyle ekranlara dönüyor!

Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı’yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır.

61fceb2f44539522d4e0f30b

Hem Lâçin’in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen’i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.

61fceb2f44539522d4e0f30f

Ceylin’i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür.

61fceb3044539522d4e0f318

Bir hukuk savaşı olarak başlayan “aklanma” süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir. Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.

61fcec2244539522d4e0f32e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlum'dan çarpıcı fragman! "Siz olsaydınız ne yapardınız?"Oğlum'dan çarpıcı fragman! "Siz olsaydınız ne yapardınız?"
Hayranları şokta! Final kararı aldıHayranları şokta! Final kararı aldı
Her şey selfie için! Süper minisiyle yatağa uzandıHer şey selfie için! Süper minisiyle yatağa uzandı
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı ve çağrı yaptı

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı ve çağrı yaptı

RTÜK Başkanı duyurdu! Canlı yayındaki sözlerine inceleme

RTÜK Başkanı duyurdu! Canlı yayındaki sözlerine inceleme

Karısı güzelliğiyle büyüledi! Küvet pozu olay

Karısı güzelliğiyle büyüledi! Küvet pozu olay

İlginizi Çekebilir

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.