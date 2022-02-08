Şükran Ovalı Yargı dizisiyle ekranlara dönüyor!

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Şükran Ovalı dahil oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Şükran Ovalı'nın dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden heyecanla bekleniyor.



SON OLARAK ŞEREF BEY'DE ROL ALMIŞTI

Son olarak Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde Haluk Bilginer'le birlikte başrol oynayan Şükran Ovalı, Yargı dizisinde Derya karakterini canlandıracak.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

