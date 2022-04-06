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Yargı dizisi 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi?

06.04.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 28. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi? Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 28. yeni bölümüyle 10 Nisan Pazar akşamı ekranlarda olacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz, Ceylin'in bayılması ve karmaşaya dönen olayı çözmenin verdiği yıkımı yaşıyor.

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Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin’i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

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Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren’i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta’nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

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Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin’in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin’in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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