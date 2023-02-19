MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisi bu akşam var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 19 Şubat Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi bu akşam var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 19 Şubat Kanal D yayın akışı

19.02.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nın başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D'nin yayın akışında Yargı dizisi yerine Cehennem Melekleri adlı sinema filmi yer aldı. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 19 Şubat Kanal D yayın akışı...

Yargı dizisi bu akşam var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 19 Şubat Kanal D yayın akışı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle televizyon kanallarında diziler ve programlar bir süredir yayınlanmıyor. Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 19 Şubat Kanal D yayın akışı...

YARGI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Yapım ekibinden konuya ilişkin açıklama bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Arka Sokaklar

13.45 Üç Kız Kardeş

16.15 Yargı

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Cehennem Melekleri

21.30 Cehennem Melekleri

23.00 Yüce Thor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp Adam bu akşam var mı yok mu? Çöp Adam bu akşam var mı yok mu?
Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadıNusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi Pınar ele

En Çok Okunan Haberler

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

Galatasaray'da Zaniolo transferi! Geldiği gibi İtalyan devine gidebilir...

Galatasaray'da Zaniolo transferi! Geldiği gibi İtalyan devine gidebilir...

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

Geriye son bakışı ve sözleri kaldı!

Geriye son bakışı ve sözleri kaldı!

AK Partili isim duyurdu! Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara

AK Partili isim duyurdu! Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.