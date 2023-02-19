Yargı dizisi bu akşam var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 19 Şubat Kanal D yayın akışı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle televizyon kanallarında diziler ve programlar bir süredir yayınlanmıyor. Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 19 Şubat Kanal D yayın akışı...
Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Yapım ekibinden konuya ilişkin açıklama bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
12.15 Arka Sokaklar
13.45 Üç Kız Kardeş
16.15 Yargı
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Cehennem Melekleri
21.30 Cehennem Melekleri
23.00 Yüce Thor