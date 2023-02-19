Yargı dizisi bu akşam var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 19 Şubat Kanal D yayın akışı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle televizyon kanallarında diziler ve programlar bir süredir yayınlanmıyor. Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 19 Şubat Kanal D yayın akışı...

YARGI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Yapım ekibinden konuya ilişkin açıklama bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Arka Sokaklar

13.45 Üç Kız Kardeş

16.15 Yargı

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Cehennem Melekleri

21.30 Cehennem Melekleri

23.00 Yüce Thor

