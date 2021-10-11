Yargı dizisi sosyal medyaya damga vurdu! İşte ekrana kilitleyen o sahne

Kanal D’nin; yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, sürükleyici hikayesiyle ekrana gelen dizisi 'Yargı’nın dün akşamki bölümü, sosyal medyayı salladı. Cinayet vakasıyla ilgili gerçeklerin yavaş yavaş su yüzüne çıktığı bölümde şüpheliler kervanına Avukat Yekta da katıldı.

Dizinin dün geceki bölümüne baba kızın sahnesi damga vurdu. Milyonları ekrana kilitleyen sahne nefes kesti. Dizinin oyuncularından Pınar Deniz ve Ali Seçkiner Alıcı'nın başarılı performansları izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Her bölüm hikayeye eklenen yeni şüpheliler ve artan gizemiyle seyirciden övgü dolu yorumlar alan Yargı yeni bölümüyle de sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Katilin öğrenilmesine çok az bir süre kaldığı duyurulan dizinin etiketi #ÇemberDaralıyor ile #Yargı uzun süre TT listesinde üst sıralardaki yerini korudu.



