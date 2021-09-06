Yargı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu başrollerde

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı Yargı dizisi Eylül ayında ekranlarda olacak. Dizide bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesi anlatılacak.



Dizide Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler rol alıyor.

Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle ‘Yargı’ yakında Kanal D’de.

