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Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! Babasının mesleğini duyan şaşıp kaldı!

28.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında babasını paylaştı.

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! Babasının mesleğini duyan şaşıp kaldı!

Vatanım Sensin, Aşk 101 ve Yargı dizileriyle kariyerinde yükselişe geçen ünlü oyuncu Pınar Deniz, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında babasını paylaştı. Aslen Mardinli olan Arap kökenli oyuncu, babasının fotoğrafına ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düştü.

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor!''

1993 yılında Adana'da doğan Pınar Deniz, 2 yaşına kadar Adana'da yaşadı.

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor!''

Ardından ailesiyle İstanbul Sarıyer'e taşınan Deniz, İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okudu.

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor!''

Bir süre satış danışmanlığı yapan Deniz, yengesinin ısrarları neticesinde bir oyunculuk ajansına kaydoldu ve 2014 yılında Sil Baştan dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor!''

Vatanım Sensin dizisiyle tanınan güzel oyuncu, şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor!''


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Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...
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Pınar Deniz Yargı dizisi
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