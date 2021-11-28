Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz babasını paylaştı! Babasının mesleğini duyan şaşıp kaldı!

Vatanım Sensin, Aşk 101 ve Yargı dizileriyle kariyerinde yükselişe geçen ünlü oyuncu Pınar Deniz, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında babasını paylaştı. Aslen Mardinli olan Arap kökenli oyuncu, babasının fotoğrafına ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düştü.

1993 yılında Adana'da doğan Pınar Deniz, 2 yaşına kadar Adana'da yaşadı.

Ardından ailesiyle İstanbul Sarıyer'e taşınan Deniz, İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okudu.

Bir süre satış danışmanlığı yapan Deniz, yengesinin ısrarları neticesinde bir oyunculuk ajansına kaydoldu ve 2014 yılında Sil Baştan dizisiyle ekran macerasına başladı.

Vatanım Sensin dizisiyle tanınan güzel oyuncu, şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor.



