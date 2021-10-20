Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi! Güzelliğiyle çok konuşulmuştu!

Aşk 101 ve Yargı dizileriyle kariyerinde zirveye yükselen güzel oyuncu Pınar Deniz, bakın ilk hangi diziyle tüm Türkiye'nin ilgisini çekmişti...

İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Deniz, üniversiteden sonra bir süre satış danışmanlığı yaptı ancak yengesinin ısrarları üzerine bir ajansa yazılarak oyuncu olmaya karar verdi.

2014 yılında Sil Baştan dizisinde Evrim karakteriyle ilk kamera deneyimini yaşayan güzel oyuncu, dönemin pop şarkılarının kliplerinde rol aldı.

Beyaz Yalan dizisiyle de hak ettiği yere gelemeyen Deniz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisiyle, önlenemez bir yükseliş kazandı.

Dizide, Albay Cevdet’in kızı Yıldız’ı oynayan Deniz, 2016 yılında izleyiciyi ekrana kilitledi. Güzelliği ve kabiliyetiyle aylarca adından söz ettirdi.

Pınar Deniz, geçmişte Can Yaman ile oynamak istemediğini belirtmiş, Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle onunla herhangi bir projede yer almak istemediğini söylemişti.





