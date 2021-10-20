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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi! Güzelliğiyle çok konuşulmuştu!

20.10.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar Yargı dizisinin başrolü olarak ekranlarda boy gösteriyor. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisiyle de adından söz ettiren Deniz, milyonların tanıdığı bir isim haline, bakın aslında hangi projesiyle gelmiş...

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi! Güzelliğiyle çok konuşulmuştu!

Aşk 101 ve Yargı dizileriyle kariyerinde zirveye yükselen güzel oyuncu Pınar Deniz, bakın ilk hangi diziyle tüm Türkiye'nin ilgisini çekmişti...

İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Deniz, üniversiteden sonra bir süre satış danışmanlığı yaptı ancak yengesinin ısrarları üzerine bir ajansa yazılarak oyuncu olmaya karar verdi.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi!

2014 yılında Sil Baştan dizisinde Evrim karakteriyle ilk kamera deneyimini yaşayan güzel oyuncu, dönemin pop şarkılarının kliplerinde rol aldı.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi!

Beyaz Yalan dizisiyle de hak ettiği yere gelemeyen Deniz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisiyle, önlenemez bir yükseliş kazandı.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi!

Dizide, Albay Cevdet’in kızı Yıldız’ı oynayan Deniz, 2016 yılında izleyiciyi ekrana kilitledi. Güzelliği ve kabiliyetiyle aylarca adından söz ettirdi.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi!

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi!

Pınar Deniz, geçmişte Can Yaman ile oynamak istemediğini belirtmiş, Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle onunla herhangi bir projede yer almak istemediğini söylemişti.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz bakın hangi diziyle keşfedildi!

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Pınar Deniz Yargı dizisi
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