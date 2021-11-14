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Yargı dizisinin Eren'i kimdir? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

14.11.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi her hafta yeni bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yargı dizisindeki komiser Eren karakteri gündem oldu. Komiser Eren'e hayat veren Uğur Aslan'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yargı dizisinin Eren'i kimdir? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Her hafta yeni bölümüyle en çok konuşulanlar arasına giren Yargı dizisindeki Eren Komiser karakterini Uğur Aslan canlandırıyor. Oyuncu Uğur Aslan, Sema Ergenekon'un eşi. İşte detaylar...

YARGI EREN KOMİSER KİMDİR?

Ilgaz'ın en yakın arkadaşı olan Eren, emniyette cinayet büroda komiserdir.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972 Hatay Kumlu doğumlu Uğur Aslan 49 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan Uğur Aslan Çukur, Kuruluş Osman, Kara Sevda gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

Yargı dizisinin Eren'i kimdir? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

  • 2021 Yargı -
  • 2020 Çukur - Emir Varol
  • 2019 Kuruluş Osman
  • 2017 Siyah Beyaz Ask
  • 2017-2018 Kara Sevda
  • 2014 -2015 Karadayı
  • 2013 Kayıp
  • 2010-2012 Yer Gök Aşk
  • 2009 Aile Reisi
  • 2008 Derdest
  • 2005 Gümüş
  • 2005 Ofis İşi
  • 2005 Kale İçi

UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

  • Keşanlı Ali Destanı
  • Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
  • Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım
  • Muhbir
  • Azizname
  • Şahları da Vururlar
  • Bir Şehnaz Oyun
  • Kısasa Kısas
  • Hamlet
  • Macbeth
  • Antigone
  • Bekleyenler
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yargı dizisi
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