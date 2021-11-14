Yargı dizisinin Eren'i kimdir? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Her hafta yeni bölümüyle en çok konuşulanlar arasına giren Yargı dizisindeki Eren Komiser karakterini Uğur Aslan canlandırıyor. Oyuncu Uğur Aslan, Sema Ergenekon'un eşi. İşte detaylar...

YARGI EREN KOMİSER KİMDİR?

Ilgaz'ın en yakın arkadaşı olan Eren, emniyette cinayet büroda komiserdir.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972 Hatay Kumlu doğumlu Uğur Aslan 49 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan Uğur Aslan Çukur, Kuruluş Osman, Kara Sevda gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Yargı -

2020 Çukur - Emir Varol

2019 Kuruluş Osman

2017 Siyah Beyaz Ask

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI