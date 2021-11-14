Yargı dizisinin Eren'i kimdir? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Her hafta yeni bölümüyle en çok konuşulanlar arasına giren Yargı dizisindeki Eren Komiser karakterini Uğur Aslan canlandırıyor. Oyuncu Uğur Aslan, Sema Ergenekon'un eşi. İşte detaylar...
Ilgaz'ın en yakın arkadaşı olan Eren, emniyette cinayet büroda komiserdir.
9 Şubat 1972 Hatay Kumlu doğumlu Uğur Aslan 49 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan Uğur Aslan Çukur, Kuruluş Osman, Kara Sevda gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.
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