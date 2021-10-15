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Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

15.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da yeteneği ve güzelliğiyle büyüleyen Pınar Deniz'in ilk dizisi Sil Baştan'daki halini görenler şaşıp kaldı.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz'in ilk televizyon projesi, 2014 yılında ekranlara gelen Sil Baştan dizisiydi. Dizide 'Evrim' karakterine hayat veren güzel oyuncunun, yıllar önceki imajını görenler şaşıp kaldı.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

27 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Deniz; Emre Kınay, Esra Dermancıoğlu ve Murat Dalkılıç'ın yer aldığı Sil Baştan dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Dizide, okulun bakımsız ve içe kapanık kızı Devrim'i canlandıran Pınar Deniz'in, o yıllardaki halini görenler şaşıp kaldı.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Pınar Deniz, sonrasında büyük bir değişim geçirip okulun bütün erkeklerini kendine hayran bırakmıştı.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğdu. Aslen Mardinli olan güzel, 2 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Deniz, bir süre satış danışmanlığıı yaptı. Ardından yengesinin ısrarlarına daha fazla dayanamayarak bir oyunculuk ajansına yazıldı ve eğitim aldı. Deniz'in ilk dizisi 2014 yılında yer aldığı 'Sil Baştan' oldu. Ayrıca, Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde oynadı. Yeteneği ve duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, birçok dizi ve filmde boy gösterdi.

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

PINAR DENİZ'İN YER ALDIĞI PROJELER

Sinema
2017 Kardeşim Benim 2
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır
2021 Aşkın Kıyameti

Yargı dizisinin güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Dizi
2014 Sil Baştan
2015 Beyaz Yalan
2016-2018 Vatanım Sensin
2018 Bir Deli Rüzgar
2020-2021 Aşk 101
2020 Menajerimi Ara
2021 Kırmızı Oda
2021 Yargı


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Pınar Deniz Yargı dizisi
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