Yargı dizisinin savcısı Ilgaz'ı hiç böyle görmediniz! Kaan Urgancıoğlu'nun yıllara meydan okuyuşu herkesi hayran bıraktı

Kaan Urgancıoğlu, bu zamana kadar pek çok başarılı yapımda rol aldı. Adını ilk olarak Kampüsistan dizisi ile duyuran oyuncu daha sonra akılda kalan projelerle izleyici karşısına çıktı. Kaan Urgancıoğlu şimdilerde ise Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı adlı yapımda yer alıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Urgancıoğlu'nun yıllar önceki hali ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kaan Urgancıoğlu'na dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YILLARA MEYDAN OKUYOR!

Kaan Urgancıoğlu'nun rol aldığı ilk yapımlar bilindiği gibi Karaoğlan ve Kampüsistan dizileri olmuştu. Oyuncunun yıllar içinde çok değişti. Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi herkesi hayran bıraktı. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun Kampüsistan dizisindeki o hali...

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu 9 Mayıs 1981 yılında İzmir'de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Suriye ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmelerdi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015’te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri’nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.