Yargı Ilgaz öldü mü, yaşıyor mu? Kanal D Yargı 63. bölüm sezon finali ile Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Nefes kesen sezon finali!

Yargı'nın sezon finalinde Savcı Ilgaz Kaya'ya ait olduğu düşünülen bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Ceylin'in gözyaşları içinde 'Gerçekten gittin mi, bırtaktın mı beni gerçekten?' demesiyle izleyiciler, 'Yargı Ilgaz diziden ayrıldı mı?' sorusunu araştırıyor. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, yaşıyor mu? Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Yargı dizisinde Ilgaz karakteri ölmedi. Dizinin son sahnesinde hem Ilgaz'ın ölmediği hem de Ceylin'in hamile olduğu öğrenildi. Nefeslerin tutularak izlendiği Yargı, bu haberlerle izleyicilerine sezon finalinde çifte mutluluk yaşattı.

YARGI SEZON FİNALİ KONUSU

"Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da...

Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir."

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Urgancıoğlu, 9 Mayıs 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında bitirdi. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerindeki sahneleri ile oyunculuğa adım attı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler oldu.

New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015’te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri’nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

