'Yargı'nın birinci sezon çekimleri tamamlandı

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı, zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle gündemden düşmeyen Yargı’nın birinci sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Sezon finaline doğru heyecanın giderek tırmandığı dizinin ekibi, başarılı sezonlarını hep beraber kutlayarak eğlenceli bir akşama imza attı. Yargı’nın ekibi yeni sezonda seyircisiyle tekrar buluşmak üzere yaz arası verirken, dizi sezon finaline kadar yeni bölümleriyle izleyenlerle buluşmaya devam edecek.



