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'Yargı'nın birinci sezon çekimleri tamamlandı

18.05.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi 'Yargı’nın birinci sezon çekimleri sona erdi. Sezon boyunca sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyan dizinin ekibi, çektikleri son sahnenin ardından yaptıkları kutlamayla sezon arası verdiler.

'Yargı'nın birinci sezon çekimleri tamamlandı

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı, zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle gündemden düşmeyen Yargı’nın birinci sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Sezon finaline doğru heyecanın giderek tırmandığı dizinin ekibi, başarılı sezonlarını hep beraber kutlayarak eğlenceli bir akşama imza attı. Yargı’nın ekibi yeni sezonda seyircisiyle tekrar buluşmak üzere yaz arası verirken, dizi sezon finaline kadar yeni bölümleriyle izleyenlerle buluşmaya devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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