Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz dalgaların azizliğine uğradı!

‘Yargı’ dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok konuşulan ve oyunculuğuyla övgüleri toplayan Pınar Deniz paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. ‘Yargı’daki oyunculuğuyla geçtiğimiz günlerde “En Quality Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Pınar Deniz kumsalda bornozuyla poz verdi.

Kaan Urgancıoğlu ile adı sık sık aşk iddialarına karışan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Paylaşımına "Dalgaların azizliğine uğrayan bir Pınar çizelim şuraya" notunu ekleyen Deniz, kumsaldaki bornozlu hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

En doğal haliyle poz veren Deniz'e yorum yağdı. Pınar Deniz'e gelen yorumlar arasında "Deniz'e "Dalgaların azizliğine uğramışken bile bu kadar güzel olamazsın" sözleri öne çıktı.

