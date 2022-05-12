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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz dalgaların azizliğine uğradı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz dalgaların azizliğine uğradı!

12.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Urgancıoğlu ile adı sık sık aşk iddialarına karışan Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kumsaldan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Denizden çıktığı anları paylaşan Pınar Deniz dalgaların azizliğine uğradığını yazdı. Deniz'e "Dalgaların azizliğine uğramışken bile bu kadar güzel olamazsın" yorumları yağdı.

‘Yargı’ dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok konuşulan ve oyunculuğuyla övgüleri toplayan Pınar Deniz paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. ‘Yargı’daki oyunculuğuyla geçtiğimiz günlerde “En Quality Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Pınar Deniz kumsalda bornozuyla poz verdi.

Kaan Urgancıoğlu ile adı sık sık aşk iddialarına karışan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Paylaşımına "Dalgaların azizliğine uğrayan bir Pınar çizelim şuraya" notunu ekleyen Deniz, kumsaldaki bornozlu hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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En doğal haliyle poz veren Deniz'e yorum yağdı. Pınar Deniz'e gelen yorumlar arasında "Deniz'e "Dalgaların azizliğine uğramışken bile bu kadar güzel olamazsın" sözleri öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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