Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi, magazin aleminin en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle büyüleyen ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya üzerinden paylaştığı bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Aşk 101'deki partneri Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yeniden yan yana gelen Pınar Deniz, güzelliği ve kabiliyetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile mutlu bir beraberliği bulunan Deniz, aşkını gözlerden uzak yaşamamayı tercih ediyor.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

PINAR DENİZ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre satış danışmanlığı yapan Pınar Deniz, yengesinin ısrarlarına dayanamayarak oyunculuk ajansına kaydoldu. Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde oynayan Deniz, 2014 yılında Sil Baştan dizisiyle oyunculuğa adım attı. Deniz'in tanınırlığı ise Vatanım Sensin dizisiyle oldu. Deniz, Vatanım Sensin'de Yıldız karakterne hayat vermişti.



