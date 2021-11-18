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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

18.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'da hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi, magazin aleminin en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle büyüleyen ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya üzerinden paylaştığı bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

Aşk 101'deki partneri Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yeniden yan yana gelen Pınar Deniz, güzelliği ve kabiliyetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile mutlu bir beraberliği bulunan Deniz, aşkını gözlerden uzak yaşamamayı tercih ediyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

PINAR DENİZ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre satış danışmanlığı yapan Pınar Deniz, yengesinin ısrarlarına dayanamayarak oyunculuk ajansına kaydoldu. Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde oynayan Deniz, 2014 yılında Sil Baştan dizisiyle oyunculuğa adım attı. Deniz'in tanınırlığı ise Vatanım Sensin dizisiyle oldu. Deniz, Vatanım Sensin'de Yıldız karakterne hayat vermişti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!


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Pınar Deniz Yargı dizisi
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