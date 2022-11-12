Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu defa duş paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Küvetin kenarında poz veren Pınar Deniz'e takipçileri kayıtsız kalamadı. Cesur paylaşıma ''Fazla popüler olunca arkasından böyle fotoğraflar geliyor, yazık'', ''Gerek var mıydı gerçekten bu poza'' ve ''Ceylin Hanım ne yapıyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri ise ''Yandı buralar'', ''Her halin güzel'' ve ''Dünyanın en güzel kadını'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Geçmişte Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, yakın zaman önce Kaan Yıldırım ile beraber olduğunu sevenlerine ilan etmişti.

Aşklarını göz önünde yaşayan ünlü çift, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutlayan Kaan Yıldırım, aşk paylaşımına ''Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın sevgilim'' notunu düşmüştü.



