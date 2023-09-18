Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Yargı”nın üçüncü sezonu için geri sayım başladı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni sezon tanıtımı New York’taki ünlü Times Meydanı’ndaki dijital ekranda da yayınlandı.

Dizinin büyük ilgi gören tanıtımında Ilgaz ve Ceylin’in duygusal hesaplaşma sahnesine yer verildi. Hem ilk bölüme hem de sezona dair merakı artıran o sahneler izleyenleri etkilemeyi başardı.

Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken, Pınar Deniz'in yeni imajı da dikkat çekti. Saçlarında değişikliğe giden ünlü oyuncuya kahkül çok yakıştırıldı ve son hali çok beğenildi.

Deniz, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğdu. 2 yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı.

2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında FOX'ta yayımlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterine hayat verdi. Günümüzde ise, 2021 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisinde Aşk 101'de birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.



