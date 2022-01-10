Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den paylaştı! ''Baby babaanne!''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz, Pınar Deniz'e olan benzerliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Memleketi Mardin'i ziyaret eden Huri Deniz, ''Baby babaanne'' notuyla, babaannesini paylaştı.
Aslen Mardinli olan Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz gibi Adana'da doğdu.
Sarıyer'de büyüyen Huri Deniz, Pınar Deniz'e olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirmişti.
Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Huri Deniz, sosyal medyada epey aktif.
Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Huri Deniz, Instagram üzerinden vintage ürünler satıyor.
Okuyucu Yorumları 2 yorum