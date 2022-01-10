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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den paylaştı! ''Baby babaanne!''

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den paylaştı! ''Baby babaanne!''

10.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz, memleketi Mardin'den babaannesini paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den paylaştı! ''Baby babaanne!''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz, Pınar Deniz'e olan benzerliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Memleketi Mardin'i ziyaret eden Huri Deniz, ''Baby babaanne'' notuyla, babaannesini paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den paylaştı! ''Baby babaanne!''

Aslen Mardinli olan Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz gibi Adana'da doğdu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den babaannesini paylaştı! ''Baby babaanne!''

Sarıyer'de büyüyen Huri Deniz, Pınar Deniz'e olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirmişti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den babaannesini paylaştı! ''Baby babaanne!''

Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Huri Deniz, sosyal medyada epey aktif.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den babaannesini paylaştı! ''Baby babaanne!''

Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Huri Deniz, Instagram üzerinden vintage ürünler satıyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den babaannesini paylaştı! ''Baby babaanne!''

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Mardin'den babaannesini paylaştı! ''Baby babaanne!''


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aslına bak nesli ne bak rejim insanlig bitiriyor Allah CC emirlerinden uzaklaştırılmış toplum yaratıyor
neneye bak torununu alma

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