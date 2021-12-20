Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Netflix yapımı Aşk 101 dizisinin ardından Yargı ile ekranlara gelen güzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabının Hikayeler kısmından kız kardeşi Huri Deniz'in doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu, sevgi dolu paylaşımına ''Hep ışılda kardeşim!'' notunu düştü.

28 yaşındaki güzel oyuncunun kız kardeşi Huri Deniz, ablasına benzerliğiyle görenleri şaşırtmıştı.

Huri Deniz'i görenler, ''Güzellik genetik'' ve ''Mardinli güzeller, Rusları geçti'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Huri Deniz'in, Instagram'daki takipçi sayısı her geçen gün artıyor.

Aslen Mardinli olan Pınar Deniz, Adana'da doğdu ancak 2 yaşından itibaren ailesiyle İstanbul Sarıyer'e taşındı.

Kebapçı bir babanın kızı olan Deniz, daha güçlü bir insan olabilmek için oyuncu olduğunu söylemişti.



