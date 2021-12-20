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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

20.12.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi, pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından kız kardeşi Huri Deniz'in doğum gününü kutladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Netflix yapımı Aşk 101 dizisinin ardından Yargı ile ekranlara gelen güzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabının Hikayeler kısmından kız kardeşi Huri Deniz'in doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu, sevgi dolu paylaşımına ''Hep ışılda kardeşim!'' notunu düştü.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

28 yaşındaki güzel oyuncunun kız kardeşi Huri Deniz, ablasına benzerliğiyle görenleri şaşırtmıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Huri Deniz'i görenler, ''Güzellik genetik'' ve ''Mardinli güzeller, Rusları geçti'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Huri Deniz'in, Instagram'daki takipçi sayısı her geçen gün artıyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Aslen Mardinli olan Pınar Deniz, Adana'da doğdu ancak 2 yaşından itibaren ailesiyle İstanbul Sarıyer'e taşındı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Kebapçı bir babanın kızı olan Deniz, daha güçlü bir insan olabilmek için oyuncu olduğunu söylemişti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kardeşi Huri Deniz'i paylaştı! ''Hep ışılda kardeşim!''


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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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