MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

23.05.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, ünlü komedyen İbrahim Selim'in Youtube kanalına konuk oldu. Hazırlık aşamalarını paylaşan Deniz, transparan büstiyeriyle pozlarını paylaştı, görenler güzelliğine hayran kaldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Pınar Deniz doğal güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor. Yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez ekranda görünecek olan başarılı oyuncu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Ünlü oyuncu mavi transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

ezgif.com-webp-to-jpg (21)

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Günlük hayatından ve iş birliklerinden kareler paylaşan Deniz, bu kez katıldığı programın hazırlık aşamalarını paylaştı.

ddd2c43c-968a-479d-86f6-f402eee69110

Deniz paylaşımına ' Alo @ibrahimselim ben geliyorum. Hazır mısın?' notunu düştü.

374a5c0d-0e8e-41ec-b6f3-5cab74aaabb6

Program için dantelli transparan bir büstiyer ve kargo tarz pantolon tercih eden Deniz, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti.

6e75e9ba-945a-4bb7-bff9-4b26b2ca6db0

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımla Deniz, takipçilerinden tam not aldı.

2017784d-e85c-4c73-a4ee-ceff9a0cf8cb

Ünlü oyuncunun paylaşımına kullanıcılar 'Çok güzelsin', 'Hanımefendi neden bu kadar güzelsiniz?' , 'Prenses', Buzlar kraliçesi olmuşsun' gibi yorumlarda bulundular.

6ee121a7-68d2-48b0-b175-003f435bb938

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...
Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladıCem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı
Bu sefer yılan dansıyla hayranlarını mest ettiBu sefer yılan dansıyla hayranlarını mest etti
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Pınar karakteri

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldi

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı!

Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!

Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.