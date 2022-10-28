Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu Fenerbahçe maçındaki halleriyle sosyal medyada gündem oldu

Pınar Deniz'le başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle reytingleri altüst eden ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Fenerbahçe ve Rennes arasında gerçekleşen karşılaşmadaki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Kaan Urgancıoğlu, Fenerbahçe'nin attığı gollerle adeta ardından kendinden geçti.

Bir taraftarın kayda aldığı görüntülerde, Urgancıoğlu'nun coşkulu halleri dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ''Vay savcım da bizden'' ve ''Kanım daha çok kaynadı'' gibi yorumlarda bulundu.

Öte yandan dün Fenerbahçe ve Rennes arasında gerçekleşen karşılaşma 3-3 olarak sonuçlandı.



