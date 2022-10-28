MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu Fenerbahçe maçındaki halleriyle sosyal medyada gündem oldu

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu Fenerbahçe maçındaki halleriyle sosyal medyada gündem oldu

28.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, dün akşam Fenerbahçe ve Rennes maçını izleyen taraftarlar arasındaydı. Kaan Urgancıoğlu, Fenerbahçe'nin peş peşe attığı goller sonrası mutluluktan havalara uçtu.

Pınar Deniz'le başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle reytingleri altüst eden ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Fenerbahçe ve Rennes arasında gerçekleşen karşılaşmadaki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Kaan Urgancıoğlu, Fenerbahçe'nin attığı gollerle adeta ardından kendinden geçti.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu Fenerbahçe maçındaki halleriyle sosyal medyada gündem oldu

Bir taraftarın kayda aldığı görüntülerde, Urgancıoğlu'nun coşkulu halleri dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ''Vay savcım da bizden'' ve ''Kanım daha çok kaynadı'' gibi yorumlarda bulundu.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu Fenerbahçe maçındaki halleriyle sosyal medyada gündem oldu

Öte yandan dün Fenerbahçe ve Rennes arasında gerçekleşen karşılaşma 3-3 olarak sonuçlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde 40 bin TL kazandığını söylemişti! 'Çok mutsuzum çok'Günde 40 bin TL kazandığını söylemişti! 'Çok mutsuzum çok'
Sevgilisi ve üvey annesini koltukta bastı! "Battaniyeyi üzerinden çekince..."Sevgilisi ve üvey annesini koltukta bastı! "Battaniyeyi üzerinden çekince..."
Tuvalete giderken mikrofonu açık unutmuştu! Esprili yanıtTuvalete giderken mikrofonu açık unutmuştu! Esprili yanıt
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi Oyuncu Pınar ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Bankadaki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

62 yaşındaki ünlü oyuncu genç aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

62 yaşındaki ünlü oyuncu genç aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.