Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi! "Biraz fazla mı filtreliyiz?"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Şükran Ovalı'nın Mihran Ela Erkin adında bir kız çocuğu bulunuyor. Sosyal medya hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapan Ovalı'dan zaman zaman cesur pozlar da geliyor.

ŞÜKRAN OVALI MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

37 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi ancak takipçileri o detayı hemen fark etti.

Ovalı'nın o pozuna, "Nasıl bi guzellik bu", "Biraz fazla mi filtreleyiz" gibi yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, reyting rekortmeni Yargı dizisinde Savcı Derya rolü ile ekranlara geldi.

Zaman zaman cesur pozlarını da paylaşan Ovalı, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde oynadı.

Ayrıca Ovalı'nın 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü bulunuyor.





