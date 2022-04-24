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Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi! "Biraz fazla mı filtreliyiz?"

24.04.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeref Meselesi, Ekşi Elmalar, Şeref Bey, Bez Bebek gibi projelerde oynayan Şükran Ovalı, sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapıyor. Futbolcu Caner Erkin ile 2017'de hayatını birleştiren Şükran Ovalı, mini eteğiyle kamera karşısına geçti.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi! "Biraz fazla mı filtreliyiz?"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Şükran Ovalı'nın Mihran Ela Erkin adında bir kız çocuğu bulunuyor. Sosyal medya hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapan Ovalı'dan zaman zaman cesur pozlar da geliyor.

ŞÜKRAN OVALI MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

37 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi ancak takipçileri o detayı hemen fark etti.

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi!

Ovalı'nın o pozuna, "Nasıl bi guzellik bu", "Biraz fazla mi filtreleyiz" gibi yorumlar geldi.

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, reyting rekortmeni Yargı dizisinde Savcı Derya rolü ile ekranlara geldi.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi!

Zaman zaman cesur pozlarını da paylaşan Ovalı, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde oynadı.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi!

Ayrıca Ovalı'nın 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü bulunuyor.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi!

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi!

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi!

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Şükran Ovalı Instagram
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