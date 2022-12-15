Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı!

Daha önce Ufak Tefek Cinayetler, Şeref Meselesi ve Bez Bebek gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, şimdilerde Yargı dizisiyle adından söz ettiriyor. Özel yaşamıyla merak uyandıran Ovalı'nın eski aşkı da çok ünlüymüş...

İzmir'de doğup büyüyen Şükran Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

2006 yılında rol aldığı Ezo Gelin dizisiyle ekran macerasına adım atan Şükran Ovalı, daha sonra Pars: Kiraz Operasyonu filminde oynadı. Leyla ile Mecnun, Bir Bulut Olsam, Avrupa Avrupa gibi yapımlarda boy gösteren yıldız, kısa sürede ekranların aranan yüzü oldu.

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlenen Şükran Ovalı'nın Mihran Ela adında bir kız çocuğu var.

Magazin basınından uzak durmaya gayret eden ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer Şükran Ovalı, yıllar önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile 4 yıllık bir aşk yaşamış.

Şimdilerde Baba dizisinde İlhan karakterine hayat veren Hakan Kurtaş'ın Pınar Bulut ile birlikte olduğu biliniyor.

Şükran Ovalı'nın, Hakan Kurtaş'ı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız için terk ettiği konuşulmuştu.





