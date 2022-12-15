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Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı!

15.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinden çıktı.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı!

Daha önce Ufak Tefek Cinayetler, Şeref Meselesi ve Bez Bebek gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, şimdilerde Yargı dizisiyle adından söz ettiriyor. Özel yaşamıyla merak uyandıran Ovalı'nın eski aşkı da çok ünlüymüş...

İzmir'de doğup büyüyen Şükran Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı! Gören hayret etti

2006 yılında rol aldığı Ezo Gelin dizisiyle ekran macerasına adım atan Şükran Ovalı, daha sonra Pars: Kiraz Operasyonu filminde oynadı. Leyla ile Mecnun, Bir Bulut Olsam, Avrupa Avrupa gibi yapımlarda boy gösteren yıldız, kısa sürede ekranların aranan yüzü oldu.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı! Gören hayret etti

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlenen Şükran Ovalı'nın Mihran Ela adında bir kız çocuğu var.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı! Gören hayret etti

Magazin basınından uzak durmaya gayret eden ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer Şükran Ovalı, yıllar önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile 4 yıllık bir aşk yaşamış.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı! Gören hayret etti

Şimdilerde Baba dizisinde İlhan karakterine hayat veren Hakan Kurtaş'ın Pınar Bulut ile birlikte olduğu biliniyor.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı! Gören hayret etti

Şükran Ovalı'nın, Hakan Kurtaş'ı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız için terk ettiği konuşulmuştu.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı Baba dizisinin yakışıklı yıldızı çıktı! Gören hayret etti

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