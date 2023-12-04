Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen ve dizi olmak üzere birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninden önce kırmızı halıda boy gösteren ünlüler arasında şıklık yarışı yaşandı.

Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla gerçekleşen 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Giydiği elbiseyle de dikkat çeken Pınar Deniz iddialı tarzıyla geceye damga vurdu. Cesur pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü ismin son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Pınar Deniz'e sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok mükemmel', 'Bu kadar da muhteşem olunmaz', 'Bu güzellik fazla', 'Her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.







