Yarı final aşkına haydi Türkiye! Hollanda'yı yenersek ilk 4'teyiz... İşte Merih Demiral'ın yokluğunda muhtemel 11'imiz

A Milli Futbol Takımı, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabaka TSİ 22:00’de başlayacak. Milliler Hollanda'yı devirirse, Avrupa şampiyonaları tarihinde 2008’den sonra ikinci kez yarı finale yükselmiş olacak. Bugün kazanan, İngiltere-İsviçre maçının galibi ile 10 Temmuz’da Dortmund’da yarı finalde karşılaşacak.

HAKEMLER FRANSIZ

Başkent Berlin'deki çeyrek final müsabakasında Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çalacak. Maçta Turpin'in yardımcıları da aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak. Dördüncü hakem Alman Felix Zwayer olacak. Fransız Jerome Brisard VAR görevini üstlenecek.

AY YILDIZLI EKİBİMİZ GRUPLARI İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Milliler; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

PORTAKALLAR ZORLU GRUPTAN ÇIKTI

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı.

Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

İSMAİL, ORKUN VE MERİH MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.

Merih Demiral ise önceki maçta yaptığı 'bozkurt işareti' nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Demiral da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

HAKAN VE SAMET'İN CEZASI SONA ERDİ

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler

HAKEM: Clement Turpin

STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1 / TRT Radyo 1 / tabii





