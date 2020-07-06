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Yarım Kalan Aşklar dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı! İşte Yarım Kalan Aşklar konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 23:44 | Son Güncelleme

Blu TV’nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, sevilen genç oyuncular Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’i farklı bir hikayede bir araya getiren ‘Yarım Kalan Aşklar’ın çekimleri başladı.

Yarım Kalan Aşklar dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı! İşte Yarım Kalan Aşklar konusu ve oyuncuları

BluTV’nin özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi konusuyla da dikkat çekiyor.

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Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.

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YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU NEDİR?

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatan dizinin setinden ilk kareler yayınlandı. Kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizi yakında sadece BluTV’de.

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Bugüne kadar alışılagelmiş dizi senaryolarından farklı olarak, bambaşka bir hikayeyi ekrana taşıyacak olan ‘Yarım Kalan Aşklar’, aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.

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