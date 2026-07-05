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Yarım saatlik yolu 2 dakikaya düşürecek: 80 milyon TL'lik köprü

Feribotla 20-30 dakika süren yolculuğu yaklaşık 2 dakikaya indiren Guaratuba Köprüsü, bu kez maliyet tartışmalarıyla gündemde. Brezilya Sayıştayı'nın denetiminde projede 14,8 milyon real tutarında olası fazla ödeme ve usulsüzlük tespit edildi.

Yarım saatlik yolu 2 dakikaya düşürecek: 80 milyon TL'lik köprü
Çiğdem Berfin Sevinç

Brezilya'nın Paraná eyaletinde hizmete açılan Guaratuba Köprüsü, ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırmasının ardından bu kez denetim raporuyla gündeme geldi. Yaklaşık 400 milyon real maliyetle inşa edilen köprü için hazırlanan Sayıştay raporunda, 14,8 milyon real tutarında olası usulsüzlük ve fazla ödeme iddiasına yer verildi.

Guaratuba ile Matinhos kentlerini birbirine bağlayan 1.244 metre uzunluğundaki köprü, daha önce feribotla 20 ila 30 dakika süren geçişi yaklaşık 2 dakikaya düşürerek bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde hızlandırmıştı.

Yarım saatlik yolu 2 dakikaya düşürecek: 80 milyon TL lik köprü 1

DENETİMDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Raporda, deniz ulaşımı için kullanılan tekne desteği, ekipman kiralamaları ve bazı ek iş kalemlerinin sözleşmeye gereksiz şekilde dahil edilmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca projede planlanan bazı ekipmanların sahada öngörülenden çok daha az kullanıldığı ifade edildi.

Yarım saatlik yolu 2 dakikaya düşürecek: 80 milyon TL lik köprü 2

YETKİLİLER İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Paraná Karayolları Dairesi ise usulsüzlük iddialarını reddederek tüm ödemelerin teknik hesaplamalara dayandığını savundu. Kurum, böylesine büyük altyapı projelerinde maliyet hesaplamalarına ilişkin görüş ayrılıklarının yaşanabileceğini belirtti.

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Brezilya hızlı tren feribot köprü
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