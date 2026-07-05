Yarım saatlik yolu 2 dakikaya düşürecek: 80 milyon TL'lik köprü

Brezilya'nın Paraná eyaletinde hizmete açılan Guaratuba Köprüsü, ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırmasının ardından bu kez denetim raporuyla gündeme geldi. Yaklaşık 400 milyon real maliyetle inşa edilen köprü için hazırlanan Sayıştay raporunda, 14,8 milyon real tutarında olası usulsüzlük ve fazla ödeme iddiasına yer verildi.

Guaratuba ile Matinhos kentlerini birbirine bağlayan 1.244 metre uzunluğundaki köprü, daha önce feribotla 20 ila 30 dakika süren geçişi yaklaşık 2 dakikaya düşürerek bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde hızlandırmıştı.

DENETİMDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Raporda, deniz ulaşımı için kullanılan tekne desteği, ekipman kiralamaları ve bazı ek iş kalemlerinin sözleşmeye gereksiz şekilde dahil edilmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca projede planlanan bazı ekipmanların sahada öngörülenden çok daha az kullanıldığı ifade edildi.

YETKİLİLER İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Paraná Karayolları Dairesi ise usulsüzlük iddialarını reddederek tüm ödemelerin teknik hesaplamalara dayandığını savundu. Kurum, böylesine büyük altyapı projelerinde maliyet hesaplamalarına ilişkin görüş ayrılıklarının yaşanabileceğini belirtti.