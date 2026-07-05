Doktorlar büyük tuvalet için ideal süreyi açıkladı! "Dakikalarca oturmayın"

Birçok kişi tuvalette ne kadar zaman geçirdiğini fark etmese de uzmanlar, büyük tuvalet için ideal sürenin oldukça kısa olduğunu söylüyor. Gereğinden uzun süre klozette oturmanın bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bağırsak hareketi doğal ve zorlanmadan gerçekleşmeli. Eğer dakikalar geçmesine rağmen dışkılama olmuyorsa, tuvaletten kalkıp daha sonra yeniden denemek gerekiyor.

İDEAL SÜRE 3 İLA 5 DAKİKA

Oregon Health and Science Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melissa Hershman, tuvalette en fazla 3 dakika geçirilmesini öneriyor. Hershman, dışkılamanın uzun süren bir işlem olmaması gerektiğini belirterek gereksiz yere klozette oturmanın doğru olmadığını ifade ediyor.

Houston Methodist Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Valentine Millien ise 5 dakikanın ideal sınır olduğunu söylüyor. Millien, "Beş dakika geçtiği halde bağırsak hareketi başlamadıysa tuvaletten çıkın. Tekrar ihtiyaç hissettiğinizde yeniden deneyin." tavsiyesinde bulunuyor.

UZUN SÜRE OTURMANIN ZARARLARI

Hemşire Leslie Waid ise dışkılama sırasında zorlanmanın ve uzun süre beklemenin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre uzun süre ıkınmak şu riskleri artırabiliyor:

Hemoroid (basur)

Anal fissür (makat çatlağı)

Pelvik taban hasarı

Ağrı ve kanama

Özellikle anal fissürlerin oldukça ağrılı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, tuvalette gereğinden fazla zaman geçirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

KABIZLIK YAŞAYANLARA ÖNERİ

Dr. Millien, bağırsakların daha rahat boşalabilmesi için çömelmeye yakın bir pozisyonun faydalı olabileceğini söylüyor. Bu pozisyonun rektum üzerindeki baskıyı azalttığını ve yer çekiminin dışkılamayı kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Uzmanlar ayrıca kabızlığı önlemek için şu önerilerde bulunuyor:

Lif açısından zengin beslenin.

Gün içinde yeterli miktarda su tüketin.

Düzenli egzersiz yapın.

Tuvalet ihtiyacını ertelemeyin.