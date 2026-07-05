Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Doktorlar büyük tuvalet için ideal süreyi açıkladı! "Dakikalarca oturmayın"

Tuvalette uzun süre vakit geçirmek masum bir alışkanlık gibi görünse de uzmanlara göre ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Doktorlar, dakikalarca klozette oturmanın hemoroidden anal fissüre kadar birçok rahatsızlığa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Doktorlar büyük tuvalet için ideal süreyi açıkladı! "Dakikalarca oturmayın"

Birçok kişi tuvalette ne kadar zaman geçirdiğini fark etmese de uzmanlar, büyük tuvalet için ideal sürenin oldukça kısa olduğunu söylüyor. Gereğinden uzun süre klozette oturmanın bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bağırsak hareketi doğal ve zorlanmadan gerçekleşmeli. Eğer dakikalar geçmesine rağmen dışkılama olmuyorsa, tuvaletten kalkıp daha sonra yeniden denemek gerekiyor.

Doktorlar büyük tuvalet için ideal süreyi açıkladı! "Dakikalarca oturmayın" 1

İDEAL SÜRE 3 İLA 5 DAKİKA

Oregon Health and Science Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melissa Hershman, tuvalette en fazla 3 dakika geçirilmesini öneriyor. Hershman, dışkılamanın uzun süren bir işlem olmaması gerektiğini belirterek gereksiz yere klozette oturmanın doğru olmadığını ifade ediyor.

Houston Methodist Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Valentine Millien ise 5 dakikanın ideal sınır olduğunu söylüyor. Millien, "Beş dakika geçtiği halde bağırsak hareketi başlamadıysa tuvaletten çıkın. Tekrar ihtiyaç hissettiğinizde yeniden deneyin." tavsiyesinde bulunuyor.

Doktorlar büyük tuvalet için ideal süreyi açıkladı! "Dakikalarca oturmayın" 2

UZUN SÜRE OTURMANIN ZARARLARI

Hemşire Leslie Waid ise dışkılama sırasında zorlanmanın ve uzun süre beklemenin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre uzun süre ıkınmak şu riskleri artırabiliyor:

  • Hemoroid (basur)
  • Anal fissür (makat çatlağı)
  • Pelvik taban hasarı
  • Ağrı ve kanama

Özellikle anal fissürlerin oldukça ağrılı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, tuvalette gereğinden fazla zaman geçirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Doktorlar büyük tuvalet için ideal süreyi açıkladı! "Dakikalarca oturmayın" 3

KABIZLIK YAŞAYANLARA ÖNERİ

Dr. Millien, bağırsakların daha rahat boşalabilmesi için çömelmeye yakın bir pozisyonun faydalı olabileceğini söylüyor. Bu pozisyonun rektum üzerindeki baskıyı azalttığını ve yer çekiminin dışkılamayı kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Uzmanlar ayrıca kabızlığı önlemek için şu önerilerde bulunuyor:

Lif açısından zengin beslenin.
Gün içinde yeterli miktarda su tüketin.
Düzenli egzersiz yapın.
Tuvalet ihtiyacını ertelemeyin.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Kupası'nın yeni kahini keçi oldu: 4 maçında sonucunu bildi!Dünya Kupası'nın yeni kahini keçi oldu: 4 maçında sonucunu bildi!
Bugün bu 7 ilde denize girmeyin: İstanbul'da dahil! Uyarı yapıldıBugün bu 7 ilde denize girmeyin: İstanbul'da dahil! Uyarı yapıldı

Anahtar Kelimeler:
basur tuvalet hemoroid klozet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.